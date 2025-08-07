34 krass sexistische Werbungen, die tatsächlich mal gedruckt wurden

«Blas ihr ins Gesicht und sie wird dir überallhin folgen!» Ach, so einfach ist das? Das müssen wir unbedingt auch mal versuchen!

Hach, die Fünfziger-, Sechziger und Siebziger-Jahre! Was für eine kultige, coole, schöne Zeit!

Quatsch. Eine grauenhafte Macker-Ära war das. Und ganz besonders in Werber-Kreisen offenbar, wie die folgende Auswahl beweist:

In einer fernen Zukunft werden gar Frauen auf den Mond fliegen! Und dort werden sie ...

... putzen.

«Ist es denn wirklich immer illegal?»

Nein, also wirklich! Das wird man wohl noch fragen dürfen!

Aber ... easy – meistens zeigen die Herren der Schöpfung durchaus Verständnis für das schwache Geschlecht.

Oder nicht, DARLING?

«Blas ihr ins Gesicht und sie wird dir überallhin folgen.»

Komisch, aber als wir das versuchten, klappte es irgendwie nicht.

«Flieg mich!»

Flieg ... auf mich? Mit mir? Zu mir? Nein. Jo gehört dir – flieg sie! Willkommen in den Siebzigern!

«Was für ein Fang!»

Natüüüürlich. Alle «temperamentvollen Frauen» wollen «gezähmt» werden.

Und das Auto war erst noch sch****e.

So sehen Frauen hinter dem Steuer aus:

Allesamt.

Und so sehen die Autos nachher aus.

Und NUN:

«Die weltweit besten Projektoren.»

Projektoren. Ha. Ha.

«GUT GEBAUT. Für den BEQUEMEN GEBRAUCH.»

Wow, das ist ja mal ein subtiler Subtext, der hier geboten wird.

«Jawohl, nur die WELTGRÖSSTEN, REIFSTEN und SAFTIGSTEN Zitronen ...»

So ... wem nun fast schon schwindlig ist vor lauter Kopfschütteln – hey, wir sind erst zu einem Drittel durch.

Tief Luft holen, denn ...

... «es gehört dir!»

Bild: reddit

Wie bitte? Sogar eine Frau?

Jap, nochmals: SOGAR EINE FRAU.

Bild: clickamericana

Jaaa, Schätzchen! Und deine süssen kleinen Fingerchen gehören dorthin auf das Tastatürchen!

Und hier noch das kleine Füllerchen für deine kleinen Händchen!

Frauen! Geht nicht nach draussen! Dort ist es gefährlich!

Das natürlich auch: Dünn müsst ihr sein, liebe Frauen!

SO möchte niemand aussehen. Wäh.

Aber hey – keine Sorge, Ladys! Putzen macht schlank!

Und erst noch schön!

Und wer sich nicht daran hält, HAT KEINE FREUNDE.

Falten? DU BIST SCHULD!

Einmal schlechter Atem und er ist futsch und weg!

Nochmals: DU bist schuld. Weil es «immer eine andere Frau gibt, die auf einen Mann wartet».

Bild: vintag.es

Putz dir also die Zähne!

Und überhaupt: Richte gefälligst deine Bekleidung gänzlich nach den Vorlieben der Männerwelt!

Denn «Männer sind nun mal besser als Frauen».

Ist nun mal so.

Gewiss, gelegentlich muss vielleicht die werte Dame daran erinnert werden.

Das nur so nebenbei, aber sagt mal: Welcher Idiot steigt mit Krawatte und Hemd ins Bett? Seltsam.

Aber hey: «Es ist schön, ein Mädchen im Haus zu haben.»

Sofern sie weiss, «wo sie hingehört», natürlich.

Und wenn nicht, sind gesunde Disziplinmassnahmen absolut angebracht.

Hier gibt es gar eine Bedienungsanleitung dazu, geschrieben von einem «bedeutenden Fachmann dieser virilen Kunst».

Bild: thoughtcatalog/neatdesigns/huffpo

Aber es ist ja nicht so, dass die Frauen hilflos wären. «Und wenn er's dir nicht sofort kauft, dann weine ein wenig.» Merke: Weinen hilft.

Bild: thoughtcatalog/neatdesigns/huffpo

Nochmals: Hach, die Fünfziger-, Sechziger- und Siebziger-Jahre! Was für eine grauenhafte, frauenfeindliche Macker-Ära das war! Zum Glück ist HEUTE ALLES BESSER ...

... oh shit.

(obi)