34 krass sexistische Werbungen, die tatsächlich mal gedruckt wurden

«Blas ihr ins Gesicht und sie wird dir überallhin folgen!» Ach, so einfach ist das? Das müssen wir unbedingt auch mal versuchen!
Hach, die Fünfziger-, Sechziger und Siebziger-Jahre! Was für eine kultige, coole, schöne Zeit!

Quatsch. Eine grauenhafte Macker-Ära war das. Und ganz besonders in Werber-Kreisen offenbar, wie die folgende Auswahl beweist:

In einer fernen Zukunft werden gar Frauen auf den Mond fliegen! Und dort werden sie ...

vintage sexist werbung
Bild: thoughtcatalog/neatdesigns/huffpo

... putzen.

«Ist es denn wirklich immer illegal?»

Sexistische Werbung von anno dazumal. Vintage. https://clickamericana.com/topics/culture-and-lifestyle/50-sexist-vintage-ads-so-bad-you-almost-wont-believe-they-were-real
Bild: clickamericana

Nein, also wirklich! Das wird man wohl noch fragen dürfen!

Aber ... easy – meistens zeigen die Herren der Schöpfung durchaus Verständnis für das schwache Geschlecht.

Sexistische Werbung von anno dazumal https://rarehistoricalphotos.com/offensive-sexist-vintage-ads/
Bild: rarehistoricalphotos

Oder nicht, DARLING?

«Blas ihr ins Gesicht und sie wird dir überallhin folgen.»

vintage sexist werbung
Bild: reddit

Komisch, aber als wir das versuchten, klappte es irgendwie nicht.

«Flieg mich!»

Vintage sexistische Werbung https://clickamericana.com/topics/culture-and-lifestyle/50-sexist-vintage-ads-so-bad-you-almost-wont-believe-they-were-real
Bild: clickamericana

Flieg ... auf mich? Mit mir? Zu mir? Nein. Jo gehört dir – flieg sie! Willkommen in den Siebzigern!

«Was für ein Fang!»

Vintage sexistische Werbung https://clickamericana.com/topics/culture-and-lifestyle/50-sexist-vintage-ads-so-bad-you-almost-wont-believe-they-were-real
Bild: clickamericana

Natüüüürlich. Alle «temperamentvollen Frauen» wollen «gezähmt» werden.

Vintage sexistische Werbung https://www.reddit.com/r/vintageads/comments/qcbg96/like_a_spirited_woman_who_yearns_to_be_tamed/#lightbox
Bild: reddit

Und das Auto war erst noch sch****e.

So sehen Frauen hinter dem Steuer aus:

Sexistische vintage Werbung https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Frwqk3aqdu9191.png%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart%26auto%3Dwebp%26s%3D92f8ed78c31d41fbdc67e56f98ce7989e534f1 ...
Bild: reddit

Allesamt.

Und so sehen die Autos nachher aus.

vintage sexist werbung
Bild: rare historical photos

Und NUN:

«Die weltweit besten Projektoren.»

vintage sexist werbung
Bild: thoughtcatalog

Projektoren. Ha. Ha.

«GUT GEBAUT. Für den BEQUEMEN GEBRAUCH.»

vintage sexist werbung
Bild: neatdesigns

Wow, das ist ja mal ein subtiler Subtext, der hier geboten wird.

«Jawohl, nur die WELTGRÖSSTEN, REIFSTEN und SAFTIGSTEN Zitronen ...»

Vintage sexistische Werbung https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2F6pe32ju4u9191.png%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart%26auto%3Dwebp%26s%3Dbe809aa22ce860253de32ce353feda30df1816 ...
Bild: reddit

So ... wem nun fast schon schwindlig ist vor lauter Kopfschütteln – hey, wir sind erst zu einem Drittel durch.

Tief Luft holen, denn ...

... «es gehört dir!»

Sexistische Werbung von anno dazumal. Vintage https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2F376di6l1u9191.png%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart%26auto%3Dwebp%26s%3D5f53837157fd2c6dd2b0 ...
Bild: reddit

Wie bitte? Sogar eine Frau?

Vintage sexistische Werbung https://www.workandmoney.com/s/shocking-vintage-ads-3ca7f2d99c874ca5
Bild: workandmoney.com

Jap, nochmals: SOGAR EINE FRAU.

Vintage sexistische Werbung https://clickamericana.com/wp-content/uploads/American-Tourister-luggage-that-even-women-could-carry-1974.jpg
Bild: clickamericana

Jaaa, Schätzchen! Und deine süssen kleinen Fingerchen gehören dorthin auf das Tastatürchen!

Vintage sexistische Werbung https://rarehistoricalphotos.com/offensive-sexist-vintage-ads/
Bild: rarehistoricalphotos

Und hier noch das kleine Füllerchen für deine kleinen Händchen!

vintage sexist werbung
Bild: thoughtcatalog/

Frauen! Geht nicht nach draussen! Dort ist es gefährlich!

vintage sexist werbung
Bild: neatdesigns

Das natürlich auch: Dünn müsst ihr sein, liebe Frauen!

Vintage sexistische Werbung https://rarehistoricalphotos.com/offensive-sexist-vintage-ads/
Bild: rarehistoricalphotos

SO möchte niemand aussehen. Wäh.

Vintage sexistische Werbung https://www.workandmoney.com/wp-content/uploads/2024/12/49103188537c46069f076ab2296c29b7_621.webp
Bild: workandmoney.com

Aber hey – keine Sorge, Ladys! Putzen macht schlank!

vintage sexist werbung
Bild: thoughtcatalog

Und erst noch schön!

vintage sexist werbung
Bild: thoughtcatalog

Und wer sich nicht daran hält, HAT KEINE FREUNDE.

vintage sexist werbung
Bild: reddit

Falten? DU BIST SCHULD!

vintage sexist werbung
Bild: reddit

Einmal schlechter Atem und er ist futsch und weg!

vintage sexist werbung
Bild: vintag.es

Nochmals: DU bist schuld. Weil es «immer eine andere Frau gibt, die auf einen Mann wartet».

Vintage sexistische Werbung https://www.vintag.es/2016/09/the-good-old-days-12-crazy-vintage-ads.html
Bild: vintag.es

Putz dir also die Zähne!

Und überhaupt: Richte gefälligst deine Bekleidung gänzlich nach den Vorlieben der Männerwelt!

Vintage sexistische Werbung https://flashbak.com/wp-content/uploads/2014/12/1973.jpg
Bild: flashbak

Denn «Männer sind nun mal besser als Frauen».

vintage sexist werbung
Bild: vintag.es

Ist nun mal so.

Gewiss, gelegentlich muss vielleicht die werte Dame daran erinnert werden.

Vintage sexistische Werbung https://clickamericana.com/topics/culture-and-lifestyle/50-sexist-vintage-ads-so-bad-you-almost-wont-believe-they-were-real
Bild: clickamericana

Das nur so nebenbei, aber sagt mal: Welcher Idiot steigt mit Krawatte und Hemd ins Bett? Seltsam.

Aber hey: «Es ist schön, ein Mädchen im Haus zu haben.»

Vintage sexistische Werbung https://clickamericana.com/topics/culture-and-lifestyle/50-sexist-vintage-ads-so-bad-you-almost-wont-believe-they-were-real
Bild: clickamericana

Sofern sie weiss, «wo sie hingehört», natürlich.

Vintage sexistische Werbung https://clickamericana.com/topics/culture-and-lifestyle/50-sexist-vintage-ads-so-bad-you-almost-wont-believe-they-were-real
Bild: clickamericana

Und wenn nicht, sind gesunde Disziplinmassnahmen absolut angebracht.

Vintage sexistische Werbungen https://clickamericana.com/topics/culture-and-lifestyle/50-sexist-vintage-ads-so-bad-you-almost-wont-believe-they-were-real
Bild: clickamericana

Hier gibt es gar eine Bedienungsanleitung dazu, geschrieben von einem «bedeutenden Fachmann dieser virilen Kunst».

vintage sexist werbung
Bild: thoughtcatalog/neatdesigns/huffpo

Aber es ist ja nicht so, dass die Frauen hilflos wären. «Und wenn er's dir nicht sofort kauft, dann weine ein wenig.» Merke: Weinen hilft.

vintage sexist werbung
Bild: thoughtcatalog/neatdesigns/huffpo

Nochmals: Hach, die Fünfziger-, Sechziger- und Siebziger-Jahre! Was für eine grauenhafte, frauenfeindliche Macker-Ära das war! Zum Glück ist HEUTE ALLES BESSER ...

... oh shit.

(obi)

Komm, Kind, hol mir Zigis – 21 Werbungen, die heute undenkbar wären
1 / 23
Komm, Kind, hol mir Zigis – 21 Werbungen, die heute undenkbar wären
Nicht nur in Coca-Cola hatte es früher Kokain drin – auch gegen Zahnweh soll es helfen.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Ich habe gemachte Brüste, ich will ja unbedingt Sex»
Video: watson
