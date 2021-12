42-Jähriger muss wegen Mord an Nachbar 16 Jahre ins Gefängnis

Nach Ansicht der Richter hat sich der Angeklagte einer «wahren Hinrichtung» schuldig gemacht und mit einer schockierenden Kaltblütigkeit gehandelt. Er habe zweimal das Magazin seiner halbautomatischen Pistole geleert und sei seinem Opfer in einen Tea-Room gefolgt, in dem dieses Schutz suchte, um es «wie einen Hund zu vernichten». Von den elf abgegebenen Schüssen zielte der Angeklagte fünf mal auf den Kopf.

Ein 42-jähriger Mann, der 2016 in Châtelaine GE seinen Nachbarn mit elf Kugeln erschossen hat, muss 16 Jahre ins Gefängnis. Das Genfer Kriminalgericht hat den Angeklagten am Freitag wegen Mordes verurteilt.

Genf und Waadt schicken 2000 Personen in Quarantäne +++ 2G in Deutschland

Was der Bundesrat vor einer Woche sagte – und wie es heute aussieht

Noch vor einer Woche sagte der Bundesrat, die Lage auf den Intensivstationen sei unter Kontrolle. Jetzt häufen sich Berichte von dramatischen Zuständen.

Rund eine Woche ist es her, da klang es in Bern noch so, als habe man in den Spitälern alles unter Kontrolle. Der Bundesrat verzichtete darauf, weitere Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus zu ergreifen.