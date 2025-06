Seco-Chefin: Wir stehen kurz vor einem Abschluss mit den USA

Zwar sei noch nichts in trockenen Tüchern. «Aber ich bin positiv», betonte sie gegenüber der Nachrichtenagentur AWP am Rande Rande der Generalversammlung des Verbands der Schweizer Uhrenindustrie (FH).

Die Schweiz befindet sich «auf den letzten Metern» zu einem Zollabkommen mit Washington. Das sagte die Direktorin des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco), Helene Budliger Artieda, am Donnerstag in Lausanne.

Die Swiss hat am Dienstag erstmals den neuen Airbus A350-900 in voller Pracht präsentiert. Der Flieger kommt in einem speziellen Kleid daher: Neun unterschiedliche Regionen zieren das Flugzeug, dazu kommen weitere Illustrationen und Symbole wie das Murmeltier, der durchbohrte Apfel von Wilhelm Tell oder die Helvetia.