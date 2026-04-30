The first time was so nice, Tadej Pogacar had to do it twice! 😎💥



The world champion sprints to a second consecutive stage win in Romandie 👏 pic.twitter.com/4N1kqybZQZ — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) April 30, 2026

gewinnt nach der 1. Etappe am Mittwoch auch das zweite Teilstück der. Auch im Sprint des Feldes war keiner Pogacar gewachsen. Der favorisierte Franzosemusste sich dem Alleskönner um eine Radlänge geschlagen geben. In der Gesamtwertung führt Pogacar dank der Bonifikationen nun 17 Sekunden vor dem DeutschenBevor Pogacar auf den letzten der 173 Kilometern das Geschehen im Alleingang eindrücklich kontrollierte und unter anderem auch einen Angriff des Jurassiers Yannis Voisard vereitelte, hatte eine vierköpfige Fluchtgruppe mit dem Luzerner Roland Thalmann den dritten Renntag geprägt. Erst vier Kilometer vor dem Ziel wurde mit dem Schweden Jakob Söderqvist der letzte Ausreisser vom Feld eingeholt. Für Thalmann lohnte sich der Aufwand aber trotzdem: Der 32-Jährige aus dem Entlebuch holte sich dank der gesammelten Punkte die Führung in der Bergpreiswertung.musste die Tour de Romandie indes wegen Krankheit aufgeben. (abu/sda)