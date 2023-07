Mann in Genf durch einen Messerstich getötet

In Genf ist am Freitagabend ein Mann durch einen Messerstich getötet worden. Gemäss der «Tribune de Genève» geschah die Tat gegen 20.50 Uhr am Quai des Forces Motrices. Ein Verdächtiger ist in Gewahrsam.

Ein Verdächtiger konnte von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Bild: Shutterstock

Die Genfer Staatsanwaltschaft bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass ein Mann aufgrund eines Angriffs mit einer Stichwaffe verstorben sei. Der mutmassliche Täter sei kurz nach der Tat festgenommen worden. Weitere Angaben machten die Behörden zunächst nicht.

Die Attacke geschah am Ufer der Rhone. Das entsprechende Gebiet ist als Drogenumschlagplatz bekannt. (saw/sda)