Maudet sitzt wieder auf der Anklagebank – und das ist nicht sein einziges Problem

Dass der Genfer eine linke Idee verfolgt, überrascht Politikwissenschaftler Pascal Sciarini nicht: «Schon in der früheren Amtszeit war Maudet ein fundamentaler Rechter, der jedoch auch mal mit linken Einfällen auffiel.» So ermöglichte er etwa als Genfer Sicherheitsdirektor mit der Aktion Papyrus über tausend Sans-Papiers das Bleiberecht.

Im Parlament politisiert «Libertés et Justice sociale» Mitte-rechts. Das zeigt eine Auswertung von «Le Temps». In 71 Prozent der Abstimmungen entschieden Maudets Mitstreiter bislang gleich wie die Mitte, gefolgt vom Mouvement Citoyens Genevois (62 Prozent) und der FDP (58 Prozent).

Der Auftritt von Maudet vor Justitia ist nicht das einzige Déjà-vu. Im Gesundheitsdepartement rumort es: In Westschweizer Medien sprachen Angestellte von einem «schrecklichen Arbeitsklima», von «Demütigungen» und «ständiger Unruhe». Am Pranger stehen Maudets «autoritärer» und fordernder Führungsstil. Verschiedene Kader-Abgänge wurden als Folge dieser geschilderten Zustände interpretiert.

Vor Gericht geht es um ein Aufeinandertreffen abseits der Politik: Die Genfer Polizei brummte Maudet eine Geldstrafe von 2100 Franken auf, weil er mit seinem Fahrzeug ein anderes Auto angefahren und den Unfallort verlassen haben soll. Der Fahrer des beschädigten Autos verfolgte ihn und meldete sein Kennzeichen der Polizei. Für sie besteht kein «ernsthafter Zweifel» an der Fahrerflucht. Dagegen bestreitet der Politiker, den Zusammenstoss bemerkt zu haben. Er ficht die Geldstrafe an.

Es hat Seltenheitswert, wenn hierzulande ein Regierungsrat vor Gericht steht. Doch am Dienstag kommt es im Kanton Genf zu dieser Situation. Verantwortlich dafür: Gesundheits- und Verkehrsminister Pierre Maudet. Der Genfer schaffte letzten Frühling die Rückkehr in die Kantonsregierung, welcher er bereits von 2012 bis 2020 angehört hatte – ehe er über eine Luxusreise nach Abu-Dhabi strauchelte.

Seit Juni ist Pierre Maudet zurück. Bereits hagelt es Vorwürfe gegen den Staatsrat: Angestellte prangern das «schreckliche» Arbeitsklima in seinem Departement an. Auch vor Gericht sorgt der Genfer für Furore – und in der Politik für frischen Wind.

33 unglaubliche Bilder, wie in der Schweiz früher Ski gefahren wurde

In den ersten Kantonen stehen schon die Sportferien an und damit für viele die Zeit, in der so richtig Ski gefahren wird. Das war früher nicht anders. Also doch, es war total anders. Zumindest betreffend Ausrüstung und Anlagen.

Die ersten Kantone und Gemeinden freuen sich schon über die Sportferien. Bis Mitte März sind dann überall die eine oder zwei Wochen Sportferien durch. Diese sollen mit Skitagen natürlich so richtig ausgenützt werden. Zur Einstimmung schauen wir zurück, wie das früher auf den Pisten so zu- und herging. Du wirst teilweise richtig staunen: