Felix und Marchon übernehmen Präsidium von Operation Libero

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Julius Felix und Lisa Marchon übernehmen das Co-Präsidium der überparteilichen politischen Bewegung Operation Libero. Sie folgen auf Sanija Ameti und Stefan Manser-Egli, die dem Vorstand erhalten bleiben sollen, wie Operation Libero am Donnerstag in Bern vor den Medien bekannt gab.

Julius Felix und Lisa Marchon sind neu an der Spitze der Operation Libero. Bild: operation libero

Mit Marchon und Felix übernehme ein junges Co-Präsidium, das für eine offene, freiheitliche Schweiz einstehe und demokratische Grundwerte aktiv verteidigen wolle, hiess es zudem in einer Mitteilung.

Die 30-jährige Freiburgerin Marchon ist laut den Angaben im Communiqué seit 2024 in der Bewegung aktiv, war Co-Leiterin der Europa-Initiative und ist seit dem vergangenen Jahr Mitglied des nationalen Vorstands. Weiterhin soll Marchon, die im Bereich der politischen Kommunikation und Strategie arbeitet, das Europa-Dossier verantworten.

Der 26-jährige Felix wurde im März des laufenden Jahres in den nationalen Vorstand von Operation Libero gewählt. Er arbeitet als Teamleiter in der Kundenberatung einer Schweizer Bank, ist SP-Mitglied und war im Vorstand der SP Aarau aktiv, wie es weiter hiess.

Ameti und Manser-Egli hatten im November des vergangenen Jahres ihren Rücktritt bekannt gegeben. Manser-Egli hatte während sechs, Ameti während fast fünf Jahren die Bewegung angeführt.

Die Bewegung Operation Libero wurde 2014 gegründet. Sie engagiert sich laut eigenen Abstimmungskampagnen und gesellschaftlichen Debatten für eine offene, fortschrittliche, liberale und gerechte Schweiz. (dab/sda)