Mit der Verbrennung des Bööggs wird am 20. April der Winter in Zürich endgültig vertrieben. Bild: keystone

Programm, Verkehr und Wetter: Das erwartet dich am Sechseläuten 2026

Leo Helfenberger Folge mir

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In der Stadt Zürich wird der Böögg wieder dem Feuer übergeben, vom 17. bis 20. April findet das Sechseleuten statt. Der Gastkanton ist in diesem Jahr Graubünden.

Hier erfährst du, was zu den Festlichkeiten alles geplant ist, wie das Wetter wird und was für Verkehrsteilnehmende zu beachten ist:

Das Programm

Die Bündner schlagen auf dem Lindenhof ihre Zelte auf. Bild: keystone

Das Fest beginnt dieses Jahr um 17 Uhr auf dem Lindenhof, der für diesen Anlass zum «Platz der Kantone» umfunktioniert wird, und endet mit der Verbrennung des Bööggs am Montag ab 18 Uhr.

Hier das Programm im Detail:

Freitag

Auf dem Lindenhof schlägt der Gastkanton Graubünden seine Zelte auf. Los geht es am Freitagabend um 17 Uhr, für 18.30 Uhr ist das Zunftspiel angesetzt. «Hier präsentieren wir Musik aus allen Ecken des Kantons, feine Kulinarik, echtes Handwerk und viel Bündner Lebensgefühl», schreibt die Bündner Delegation auf ihrer Website.

Samstag

Auch am Samstag haben diverse Verkaufs- und Verpflegungsstände geöffnet, für Musik sorgen dann verschiedene DJs aus dem Kanton Graubünden.

Sonntag

Der Kinderumzug steht im Zentrum der Zürcher Tradition. Bild: Keystone

Den ersten Umzug gibt es dann am Sonntag, dann geleiten bis zu 3000 Kinder den Böögg zum Sechseläutenplatz. Auch eine Bündner Delegation wird vor Ort sein. Auf dem Lindenhof findet um 12 und um 17 Uhr nochmals das Zunftspiel statt, dazwischen und danach gibt es weitere musikalische Unterhaltung.

Montag

Am Montag geht es dem Böögg an den Kragen. Bild: Keystone

Auf dem Lindenhof geben die Schwinger Armon Orlik und Biäsch Christian ab 10.30 Uhr Autogramme. Der grosse Zunftumzug findet dann am Montag ab 15 Uhr statt. Die Zürcher Zünfte und verschiedene Gruppen aus dem Bündnerland ziehen dann durch die Altstadt zum Sechseläutenplatz. Die Bööggverbrennung startet um 18 Uhr, danach wird über der Glut traditionell grilliert.

Der Verkehr

Wegen des Festes kommt es in der Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen. «Während der Umzüge am Sonntag- und Montagnachmittag umfahren die Trams die Innenstadt. Zusätzlich ist am Montagabend das Limmatquai verkehrsfrei», schreibt der ZVV. Wer trotzdem durch die Innenstadt muss, soll die S-Bahn benutzen.

Während des Kinder- und des Zunftumzuges wird zudem das Seebecken für den Tram- und Busverkehr gesperrt. Hier siehst du, welche Stationen nicht bedient und wie die öffentlichen Verkehrsmittel umgeleitet werden:

So wird der Verkehr am 19. und 20. April in der Innenstadt umgeleitet. Bild: ZVV

Am Montagabend bleibt der Limmatquai zudem verkehrsfrei.

Die Geschichte

Heute ist das Sechseläuten ein Feiertag, bei seiner Einführung dürften aber besonders die Arbeitnehmenden gemurrt haben. Denn damals – im 16. Jahrhundert – beschloss der Zürcher Rat, dass in den Sommermonaten eine Stunde länger gearbeitet werden solle. Diese Monate wurden am ersten Montag nach der Tagundnachtgleiche mit der Glocke des Grossmünsters um 18 Uhr eingeläutet.

Die Zürcher Zünfte verdonnerten ihre Handwerker zu längeren Arbeitszeiten. Bild: Keystone

Hinter dieser Idee standen die Zürcher Zünfte, die damals die komplette Zürcher Regierung stellten. Bei den Zünften handelt es sich um Zusammenschlüsse von Handwerkern, 26 davon bestehen bis heute.

Der Böögg

Der diesjährige Böögg hat den Frühlingsbeginn – wie viele Zürcherinnen und Zürcher auch – mit Reisen durch das Engadin verbracht. Bild: Keystone

Der Böögg hatte in den Anfangszeiten mit dem Sechseläuten nur das Datum gemein. Die Tradition dahinter reicht aber viel weiter zurück. So steht der Schneemann für den Winter, der zugunsten des Frühlings vertrieben – also verbrannt – werden muss. Erst im 19. Jahrhundert wurden die beiden Bräuche zu einem Fest kombiniert.

Mit dem Wetter hatte die Böögg-Verbrennung also seit jeher zu tun. Wie daraus aber eine Vorhersage für den Sommer wurde, ist unklar. Die Prognose taugt aber – ausser in gewissen Ausnahmefällen – relativ wenig.

Das Wetter

Das Fest auf dem Zürcher Sechseläutenplatz erfreut sich häufig schönen Wetters. Bild: keystone

Noch ist es etwas früh für eine Wetterprognose für das Wochenende des Sechseläutens. Die Langzeitprognosen sagen aktuell aber eher trockenes, mildes und sonniges Wetter voraus.