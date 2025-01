Befürworter der Feuerwerks-Initiative sind nach Vorfällen an Silvester im Aufwind

In der Silvesternacht rückt die Feuerwehr mit einem Grossaufgebot nach Laufenburg aus. Dort steht ein Balkon im Brand. Die Personen, die sich in der zugehörigen Wohnung befinden, können sich glücklicherweise rechtzeitig ins Freie retten. Die Feuerwehr kann den Brand in der Folge unter Kontrolle bringen und schliesslich löschen.

Nach einem Balkonbrand in Laufenburg in der Silvesternacht mit grossem Sachschaden werden die Forderungen nach einem Verbot für privates Feuerwerk lauter. Eine SVP-Grossrätin will dies allerdings nicht.

Netanjahu droht womöglich Verhaftung am WEF – die Sonntagsnews

Höchststand bei der Anzahl der Terrorverfahren in der Schweiz, die vorläufige Todesursache des verstorbenen Swiss-Flugbegleiters ist bekannt und das Management von Lindt & Sprüngli verkauft Firmenanteile für 122 Millionen Franken: Das und mehr findet sich in den Sonntagszeitungen.

Aktuell werden in der Schweiz 120 Terrorverfahren geführt. Wie Bundesanwalt Stefan Blätter im Interview mit der «SonntagsZeitung» und «Le Matin Dimanche» sagte, entspricht dies einer Verdoppelung der Fälle gegenüber dem Jahr 2022. Die meisten hätten einen jihadistischen Hintergrund. Es gehe dabei um Terrorpropaganda im Internet, um Geld, das aus der Schweiz an terroristische Organisationen fliesse und um Personen, die in den Jihad reisen. «Wir müssen damit rechnen, dass die terroristischen Aktivitäten in der Schweiz zunehmen», so Blättler. Der Eindruck, dass die Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern wie Deutschland oder Frankreich bislang verschont geblieben ist, trüge. Auch wenn es sich dabei um vergleichsweise kleine Fälle mit isolierten Einzeltätern gehandelt habe, kam es doch in Morges, Lugano und Zürich zu Vorfällen. «Der Anschlag in Magdeburg unterstreicht aufs Neue, dass wir wachsam sein müssen», sagte der Bundesanwalt weiter.