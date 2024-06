Greenpeace: Coop und Migros verpassen Klimaziele, wenn Tierprodukte nicht reduziert werden

Ob eine Reduktion tierischer Produkte notwendig ist, um die Klimaziele zu erreichen, darauf gibt Coop gegenüber watson keine Auskunft. Coop führe das breiteste Sortiment an vegetarischen und veganen Produkten. Dies werde kontinuierlich ausgebaut, heisst es seitens des Unternehmens. Ausserdem würde eine Vielzahl von Aktionen auf nachhaltige Label-Produkte durchgeführt werden. Beim Fleisch setzte Coop auf Aktionen, um das ganze Tier, also von der Nase bis zum Schwan, zu vermarkten und Food Waste zu verringern. Die Migros hat auf die Nachfrage von watson nicht reagiert.

Verschiedene Studien rechnen durch vegetarische Ernährung, weniger Fleischkonsum oder dem Wechsel auf Geflügelfleisch mit einem Reduktionspotenzial von 20 Prozent. Dabei gilt es zu erwähnen, dass die gross angelegte Hühnerhaltung für die Schweiz nicht geeignet ist, da Masthühner stark von Kraftfutter wie Soja abhängig sind. Der Anbau von Kraftmittel konkurrenziert die menschliche Ernährung. So müssten grosse Mengen importiert werden – was wiederum zu Emissionen führt.

Das sieht auch Greenpeace so: «Das grösste Potenzial, um die Emissionen zu reduzieren, liegt bei tierischen Produkten. Am meisten reduzieren liessen sich die Emissionen durch die Veränderung der Ernährungsweise beziehungsweise des Konsumverhaltens.»

Wie ist ein solch grosser Unterschied der Gesamtemissionen möglich? Greenpeace sagt gegenüber watson: «Wir wissen nur teilweise, woran das liegt: Der Unterschied liegt hauptsächlich in der Kategorie Eingekaufte Güter und Dienstleistungen. Migros weist da 10,9 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente, Coop 24,2 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente.» Coop mache mehr Umsatz im Mineralölgeschäft (Heizöl, Diesel, Benzin) und den Geschäftssegmenten mit vielen Nahrungsmitteln. «Dennoch ist für uns nicht schlüssig erklärbar, wie ein solcher Unterschied bei fast gleichen Gesamtumsätzen und ähnlichen Umsätzen aus dem Verkauf von Lebensmitteln möglich ist. Da würden wir uns eine transparentere Klimaberichterstattung wünschen», so die Umweltorganisation.

In Israel müssen jetzt auch Ultraorthodoxe in die Armee

Orbán in schweren Unfall in Stuttgart verwickelt – Polizist tot

Rechts- und Linksextreme geraten in Langenthal aneinander

Bei einer Veranstaltung der «Jungen Tat» in Langenthal sind am Samstag Rechts- und Linksextreme aneinander geraten. Bewaffnete Angreifer versuchten, die Veranstaltung zu stören und beschädigten das Auto eines Junge-Tat-Aktivisten. Verletzt wurde niemand.

Rechts- und Linksextreme sind sich in ihrem Weltbild oft näher, als sie meinen und wahrhaben wollen. Beide lehnen die aktuelle Ordnung ab und liebäugeln mit totalitären Gesellschaftsentwürfen. Dennoch (oder gerade deswegen) geraten sie immer wieder aneinander – so geschehen am letzten Samstagnachmittag in Langenthal. Das berichtet «20 Minuten».