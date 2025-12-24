Fondue Chinoise oder Linsen? Das essen die Parlamentarier an Weihnachten
Fondue Chinoise, Tischgrill, Beef Wellington oder ganz was Ausgefallenes? Die Wintersession in Bern neigt sich dem Ende zu, die Weihnachtstage stehen vor der Tür. Doch was essen die Parlamentarierinnen und Parlamentarier an Weihnachten? Und gibt es dazu Alkohol?
Die Antwort gibt es im Video:
Das konsumieren die Parlamentarier an Weihnachten

