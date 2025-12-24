bedeckt
Gesellschaft & Politik

Chinoise und Wein: Das essen und trinken Parlamentarier an Weihnachten

Video: ch media/matthias steimer

Fondue Chinoise oder Linsen? Das essen die Parlamentarier an Weihnachten

24.12.2025, 11:2524.12.2025, 12:30

Fondue Chinoise, Tischgrill, Beef Wellington oder ganz was Ausgefallenes? Die Wintersession in Bern neigt sich dem Ende zu, die Weihnachtstage stehen vor der Tür. Doch was essen die Parlamentarierinnen und Parlamentarier an Weihnachten? Und gibt es dazu Alkohol?

Die Antwort gibt es im Video:

Das konsumieren die Parlamentarier an Weihnachten

Was isst du an Weihnachten?
An dieser Umfrage haben insgesamt 591 Personen teilgenommen

(sel)

Bei Klima-Debatte im Parlament: Arslan bringt Umweltminister Rösti auf die Palme

Video: ch media/matthias steimer
