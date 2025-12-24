Video: ch media/matthias steimer

Fondue Chinoise oder Linsen? Das essen die Parlamentarier an Weihnachten



Fondue Chinoise, Tischgrill, Beef Wellington oder ganz was Ausgefallenes? Die Wintersession in Bern neigt sich dem Ende zu, die Weihnachtstage stehen vor der Tür. Doch was essen die Parlamentarierinnen und Parlamentarier an Weihnachten? Und gibt es dazu Alkohol?

Die Antwort gibt es im Video:

Was isst du an Weihnachten? Ganz klassisch: Fondue Chinoise Sicher nichts mit Fleisch Für jeden etwas dabei: Tischgrill Beef Wellington jedes Jahr etwas anderes Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 591 Personen teilgenommen

