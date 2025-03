Nationalrat für weitere Sicherheitskooperationen mit der EU

Gerhard Pfister lanciert eine neue Idee zur Übernahme von EU-Recht – so sieht sie aus

Der Nationalrat empfiehlt dem Bundesrat in dieser Erklärung unter anderem, weitere Möglichkeiten zur sicherheitspolitischen Kooperation mit der EU zu prüfen, etwa im Rahmen der Europäischen Verteidigungsagentur.

Diese Erklärung hatte dem Nationalrat dessen Sicherheitspolitische Kommission vorgelegt. Der Nationalrat nahm sie am Donnerstag im Wesentlichen gegen Stimmen aus der SVP-Fraktion mit 115 zu 66 Stimmen bei drei Enthaltungen an.

Der Nationalrat fordert ein entschiedeneres Vorgehen des Bundesrats in der europäischen Sicherheitspolitik. Anlass dazu war die Diskussion zu einer Erklärung für eine eigenständige europäische Sicherheitspolitik und eine aktive Rolle der Schweiz.

