Nebel
DE | FR
burger
Schweiz
Gesellschaft & Politik

So viele Schweizerinnen und Schweizer nutzen KI-Tools im Alltag

epa12494835 (ILLUSTRATION) - A mobile phone display showing the icons of artificial intelligence (AI) apps Deepseek, Chatgpt and Gemini in Berlin, Germany, 31 October 2025. EPA/HANNIBAL HANSCHKE
KI-Chatbots haben mittlerweile den Alltag der Schweizerinnen und Schweizer erobert.Bild: keystone

So viele Schweizerinnen und Schweizer nutzen KI-Tools im Alltag

02.04.2026, 00:3002.04.2026, 09:30

76 Prozent der erwachsenen Bevölkerung in der Schweiz nutzt gegenwärtig Werkzeuge der Künstlichen Intelligenz im Alltag. Im Jahr zuvor waren es erst 62,4 Prozent, wie eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage von Comparis ergab.

Junge Menschen, Gebildete, Einkommensstarke und Romands würden Künstliche Intelligenz (KI) besonders stark nutzen, heisst es. In der Altersgruppe der 18- bis 35-Jährigen beträgt die Nutzungsrate gemäss Umfrage 90,1 Prozent gegenüber 52,1 Prozent bei den über 56-Jährigen.

Auch beim Bildungsgrad seien die Unterschiede gross: Personen mit hoher Bildung verwenden diese Tools zu 82,5 Prozent, bei Menschen mit niedrigem Bildungsgrad sind es 69,4 Prozent. Ähnlich deutlich sind gemäss Umfrage die Unterschiede zwischen hohen und niedrigen Einkommensklassen. Und in der französischsprachigen Schweiz nutzen 81,6 Prozent KI-Tools gegenüber 74,1 Prozent in der deutschsprachigen Schweiz.

Internetsuche an der Spitze

Am meisten, nämlich zu 41,6 Prozent, genutzt werde KI bei der Suche im Internet anstelle einer klassischen Suchmaschine. Dahinter folgen Anwendungen in der täglichen Arbeit, beispielsweise bei der Formulierung von Texten mit 31,4 Prozent und im E-Commerce mit 26,9 Prozent.

Auf eine wachsende Beliebtheit stösst gemäss Umfrage die schriftliche Kommunikation mit einem Chatbot. 61,9 Prozent hätten dies als eine attraktive Option angegeben.

Skeptisch zeigten sich die Befragten indes bei der Angabe persönlicher Daten. Dies betreffe insbesondere Angaben zu gesundheitlichen Problemen. 55,5 Prozent würden einem Chatbot niemals psychische Probleme anvertrauen, 52,5 Prozent sehen eine Grenze bei der Abfrage von persönlichen Daten für einen Chatbot als Gesundheitscoach.

Die repräsentative Befragung wurde durch das Marktforschungsinstitut Innofact im Auftrag von Comparis im März 2026 unter 1035 Personen in allen Regionen der Schweiz durchgeführt. (pre/sda)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die verrückte Geschichte von OpenAI und ChatGPT
1 / 26
Die verrückte Geschichte von OpenAI und ChatGPT

ChatGPT hat die Welt im Sturm erobert. In dieser Bildstrecke erfährst du, wie aus der Non-Profit-Organisation ein Milliardenbusiness wurde. Und wir erinnern an die technischen Meilensteine, die schliesslich zur bahnbrechenden Technologie führten.
quelle: shutterstock
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Melanie Winiger und die 9 Kiffer-Typen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
44 Kommentare
Zum Login
user avatar
Weil wir die Kommentar-Debatten weiterhin persönlich moderieren möchten, sehen wir uns gezwungen, die Kommentarfunktion 24 Stunden nach Publikation einer Story zu schliessen. Vielen Dank für dein Verständnis!
Die beliebtesten Kommentare
avatar
SBRUN
02.04.2026 11:05registriert September 2019
Ich bin irgendwie hin und her gerissen. Einerseits nutze ich vor allem ChatGPT im Bereich Programmierung C#, Python, Java flankiert durch GitHub, der Zeitgewinn ist enorm, das muss in der Arbeitswelt der IT in nächster Zeit brutal durchschlagen. Das ganze mühsame Zusammensuchen von Library Aufrufen entfällt komplett. Anderseits macht mir die wachsende Abhängigkeit von wenigen KI Techgiganten enorm Sorgen. Eine Gratwanderung in die Zukunft die gesellschaftlich anspruchsvoll wird.
253
Melden
Zum Kommentar
avatar
Musta Makkara
02.04.2026 10:39registriert Juni 2018
"Mindestend einmal" gleich "eifrig", resp. "alltäglich"?...

Und kein Zeitraum für diese Nutzungsangabe??

Die Studie ist so ziemlich nutzlos um das Nutzerverhalten wirklich zu verstehen.. zumal zB. die AI summaries von Google gar nicht berücksichtigt werden, da diese auch ohne aktives Zutun erscheinen.
213
Melden
Zum Kommentar
avatar
The Rogue
02.04.2026 10:59registriert April 2020
KI ist überall nur schon bei einer Google-Suche wird KI benutzt. KI ist nicht gleich ChatGPT. Das wurde wohl missverstanden...
202
Melden
Zum Kommentar
44
Milch verschmutzt Bach in Villariaz FR
Milch hat in Villariaz FR einen Bach über mehrere Kilometer verschmutzt. Die Polizei konnte den mutmasslich Verantwortlichen ermitteln: Der 53-jährige Mann erklärte, rund 250 Liter Milch seien versehentlich aus einem Milchbehälter ausgelaufen.
Zur Story