Ehemaliger Zürcher Regierungsrat Ernst Homberger stirbt mit 88 Jahren

Ehemaliger Zürcher Regierungsrat Homberger stirbt mit 88 Jahren

Alt Regierungsrat Ernst Homberger (FDP) ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Der aus dem Zürcher Oberland stammende Politiker war von 1991 bis 1999 Mitglied des Zürcher Regierungsrats.

Ernst Homberger ist im Alter von 88 Jahern verstorben. Bild: KEYSTONE

Homberger starb am Freitag, 3. Oktober, wie der Zürcher Regierungsrat am Montag mitteilte. Die Zürcher Regierung verliere mit ihm einen geschätzten ehemaligen Kollegen.

Homberger war nach seiner Wahl in den Regierungsrat 1991 bis ins Jahr 1995 Direktor der Polizei und des Militärs, danach stand er bis 1999 der Volkswirtschaftsdirektion vor.

1995/96 präsidierte er die Kantonsregierung. Während seiner Zeit als Volkswirtschaftsdirektor wurde die bis heute tätige Standortmarketingorganisation «Greater Zurich Area» gegründet.

Seine politische Karriere startete der Agrarwissenschaftler 1978 im Gemeinderat von Bäretswil. Von 1979 bis 1991 war er Mitglied des Kantonsrats. (sda)