sonnig23°
DE | FR
burger
Schweiz
Gesellschaft & Politik

Berns Grosser Rat startet mit nur 159 Mitgliedern in die Legislatur

Der Grosse Rat stimmt ab ueber das Konkordat, welches die Modalitaeten des Kantonswechsels der Stadt Moutier von Bern zu Jura festlegt, am Mittwoch, 6. Maerz 2024 im bernischen Kantonsparlament, im Ra ...
Maurice Paronitti (FDP/Biel) wurde im Frühling in den Grossen Rat gewählt.Bild: keystone

Darum startet Berns Grosser Rat mit nur 159 statt 160 Mitgliedern in die Legislatur

Das Berner Kantonsparlament nimmt die neue Legislaturperiode mit nur 159 Mitgliedern in Angriff. Der 160. Grossrat kann sein Amt erst am 1. Oktober antreten.
01.06.2026, 14:3501.06.2026, 14:35

Maurice Paronitti (FDP/Biel) wurde im Frühling in den Grossen Rat gewählt. Er ist zurzeit aber noch Richter am Regionalgericht in Biel; pensioniert wird er Ende September. Die Ämter als Richter und als Grossrat sind unvereinbar, wie das kantonale Obergericht nach der Wahl Paronittis betont hat.

Paronitti hatte auf der französischsprachigen Liste der Freisinnigen im Wahlkreis Biel-Seeland das zweitbeste Resultat erzielt. Zwar erreichte diese Liste aus eigener Kraft nur ein Mandat. Paronitti profitierte aber davon, dass die Romands im Wahlkreis fünf garantierte Sitze haben.

Die deutschsprachige FDP-Liste muss deshalb einen Sitz an die französischsprachige PRR-Liste abgeben. Die SP musste zudem zwei Sitze den Parteigenossen der Liste PSR überlassen.

Die Zuteilung der Garantiesitze ist umstritten. Der Regierungsrat solle das System nochmals grundlegend überprüfen, forderte der Rat mit einer Planungserklärung. Zu klären sei insbesondere das Vorgehen für den Fall, dass keine oder nur noch eine Partei bereit wäre, sprachengetrennte Listen aufzustellen.

Dass es soweit komme, sei durchaus möglich, sagte Antragsteller Christoph Grupp (Grüne/Biel). Die geltende Praxis könne zu Spannungen in den Parteien führen. (sda)

Mehr News aus Bern:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Lithografien von Schweizer Städten
1 / 7
Lithografien von Schweizer Städten

Ansicht aus Möllingers Mappenwerk: Bern, 1844.
bild: zentralbibliothek solothurn
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Youtuber kletterten ungesichert aufs Berner Münster
Video: youtube
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Neuformierung im Zürcher Regierungsrat: Wer 2027 alles antreten will
Das Karussell für die Zürcher Regierungsratswahlen im kommenden Jahr füllt sich. Nachfolgend ein Überblick über jene Kandidierenden, die bereits Interesse angemeldet haben oder schon nominiert wurden.
Zur Story