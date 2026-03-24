Basler Stimmvolk entscheidet im Juni über vier kantonale Vorlagen

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Die Basler Stimmbevölkerung hat am 14. Juni 2026 über vier kantonale Vorlagen zu entscheiden. Der direkte Steuerabzug, das Stadttauben-Konzept, Ausgaben im Zusammenhang mit dem Herzstück sowie die Aufforstung der Klybeckinsel kommen an die Urne, wie die Regierung am Dienstag mitteilte.

Bei der ersten Vorlage handelt es sich um den Gegenvorschlag zu einer SP-Initiative für den direkten Steuerabzug vom Lohn. Wirtschaftsverbände und bürgerliche Parteien ergriffen dagegen das Referendum. Beim Stadttauben-Konzept hat die Stimmbevölkerung sowohl über die Initiative wie auch über den Gegenvorschlag der Grossratskommission zu entscheiden.

Zur Abstimmung steht auch eine Ausgabe von 3,6 Millionen Franken für die weitere Planung des Bahnknoten. Die Kleinstpartei PdA ergriff das Referendum dagegen. Eine weitere Volksinitiative verlangt die Wiederherstellung einer bewaldeten Klybeckinsel.

Am 14. Juni kommen auch zwei eidgenössische Vorlagen an die Urne. Die Schweizer Stimmbevölkerung hat über die «10-Millionen-Initiative» und die Bundesgesetzänderung über den Zivildienst zu entscheiden. (sda)