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Wolf in Zollikon ZH gemeldet – vermehrte Sichtungen am Zürichsee

Ein Wolf im Tierpark Goldau, fotografiert am Montag, 25. November 2019. (KEYSTONE/Alexandra Wey)
Vermehrt wurden Wölfe am rechten Ufer des Zürichsees gesichtet. (Symbolbild)Bild: KEYSTONE

«Grosses hundeartiges Tier» – Wolf wird in Zollikon ZH gesichtet

11.05.2026, 13:3811.05.2026, 13:38

Schon wieder ist am rechten Zürichseeufer ein möglicher Wolf gemeldet worden. Die kantonale Wolfs-Warn-App meldete ein «grosses hundeartiges Tier» in Zollikon.

Das Tier, das wahrscheinlich ein Wolf ist, wurde am Sonntagabend gesichtet. Die Fachleute erhielten Bildmaterial und schliessen nicht aus, dass es sich wirklich um einen Wolf handelt. Nutztierhaltende sollen Herdenschutzmassnahmen einleiten, ihre Tiere in der Nacht also in den Stall nehmen.

Erst am vergangenen Donnerstag wurde in Hombrechtikon, ebenfalls am rechten Seeufer, ein möglicher Wolf gesehen. In den vergangenen Monaten wurden im Kanton Zürich mehrfach Wolfssichtungen gemeldet, Ende April etwa in Uitikon. Ende März tappte ein Wolf zudem in Hütten/Wädenswil in eine Fotofalle. (nil/sda)

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