Akutes Herzversagen erlitten: Alfred Heer war vor seinem Tod schwer krank

Mitte September verstarb SVP-Nationalrat Alfred Heer im Zürcher Kreis 4. Die Ermittlungen um die Todesursache sind nun abgeschlossen: Wie die Zürcher Staatsanwaltschaft gegenüber dem Tages-Anzeiger bestätigt, starb Heer wegen eines akuten Herzversagens bei vorbestehender schwerer Herzerkrankung. Es gebe keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden.

Alfred Heer wurde 63 Jahre alt. Bild: KEYSTONE

Heer war seit 2007 und bis zu seinem Tod Nationalrat für die SVP. Dort war er unter anderen Mitglied der Geschäftsprüfungskommission und der Geschäftsprüfungsdelegation. Während seiner politischen Laufbahn amtete er zudem als Zürcher Gemeinderat, als Zürcher Kantonsrat, als Schweizer Delegierter im Europarat und als Präsident der SVP Zürich.

Zusammen mit SVP-Nationalrat Mauro Tuena betrieb er eine IT-Firma. In drei Wochen wäre Alfred Heer 64 Jahre alt geworden. Er war Vater einer Tochter. (dab)

