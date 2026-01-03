freundlich-2°
DE | FR
burger
Schweiz
St Gallen

Mann rettet sich bei Brand in Degersheim SG mit Sprung aus Fenster

Die Feuerwehr ist mit Löscharbeiten beschäftigt.
Die Feuerwehr ist mit Löscharbeiten beschäftigt.Bild: keystone

Mann rettet sich bei Brand in Degersheim SG mit Sprung aus Fenster

03.01.2026, 10:1603.01.2026, 10:16

Bei einem Brand in Degersheim SG in der Nacht auf Samstag hat sich ein 31-Jähriger mit einem Sprung aus dem Fenster gerettet. Er wurde dabei «eher schwer» verletzt, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag mitteilte.

Gemäss ersten Erkenntnissen brach das Feuer in der Wohnung einer Liegenschaft in der Wolfensbergstrasse aus, wie es hiess. Im gleichen Gebäude befinde sich ein Pfadiheim. Die Personen darin hätten zunächst sich und dann den verletzten 31-Jährigen in Sicherheit bringen können. Er sei ins Spital gebracht worden.

Für die am Freitag gegen 23.30 Uhr alarmierten Einsatzkräfte gestaltete sich der Einsatz «herausfordernd», wie es weiter hiess. Bei der Bekämpfung des Brandes habe ein Teil des Dachs der Liegenschaft geöffnet werden müssen. Ein Angehöriger der Feuerwehr sei verletzt und vor Ort behandelt worden.

Die Höhe des Sachschadens und die Brandursache seien noch unbekannt, so die Polizei. Ihre Forensiker seien mit den Ermittlungen betraut worden. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Wie du dich im Brandfall verhalten solltest
1 / 5
Wie du dich im Brandfall verhalten solltest

Der Brand in Crans-Montana macht deutlich, wie schnell sich gefährliche Situationen entwickeln können

Um im Ernstfall richtig zu reagieren, ist ein grundlegendes Wissen entscheidend. Damit du in Zukunft das nötige Know-how dafür besitzt, haben wir dir einen Überblick über die wichtigsten Verhaltensregeln im Brandfall zusammengetragen.

 ... Mehr lesen
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So werden die Brandopfer im Zürcher Universitätsspital versorgt
Video: ch media
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Uns geht es nicht gut» – Restaurant-Angestellter kritisiert Normalbetrieb
In Crans-Montana ist Hochsaison. Während manche Restaurants und Bars noch nicht wissen, wann sie wieder öffnen, läuft der Betrieb in anderen weiter. Ein Angestellter übt daran Kritik.
Am zweiten Tag nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana berichten vor der Bar «Le Constellation» Medienschaffende aus aller Welt, während die Polizei ihre Ermittlungen fortsetzt und Trauernde vor Ort noch immer Blumen ablegen.
Zur Story