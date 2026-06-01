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Wer 2027 alles für den Zürcher Regierungsrat kandidiert

Neuformierung im Zürcher Regierungsrat: Wer 2027 alles antreten will

01.06.2026, 11:1401.06.2026, 11:14

Das Karussell für die Zürcher Regierungsratswahlen im kommenden Jahr füllt sich. Nachfolgend ein Überblick über jene Kandidierenden, die bereits Interesse angemeldet haben oder schon nominiert wurden.

Inhaltsverzeichnis
Die SP will mit einem Zweierticket antretenDie GLP will zurück in die RegierungDie FDP überlegt sich ein ZweierticketDie Mitte will ihren einzigen Sitz verteidigenDie SVP braucht einen Nachfolger für Ernst StockerMartin Neukom will Sitz der Grünen verteidigenUnd was macht Mario Fehr?

Die SP will mit einem Zweierticket antreten

Die SP will zwei Kandidierende ins Rennen schicken. Ihr Ziel ist es, den Sitz der nicht mehr antretenden Justizdirektorin Jacqueline Fehr zu verteidigen und einen zweiten Sitz zurückzuerobern. Bereits für eine Kandidatur in Position gebracht haben sich Nationalrätin Priska Seiler Graf und der Winterthurer Stadtrat Nicolas Galladé. Wer auf dem Ticket steht, entscheidet die Parteibasis im Juli.

Regierungsraetin Jacqueline Fehr spricht an der Vernissage des Projekts &quot;Zeichen der Erinnerung&quot; am Freitag, 21. November 2025 auf der Klosterinsel in Rheinau. Der Kanton Zuerich platziert z ...
Zürcher Justizdirektorin, Jacqueline Fehr.Bild: keystone

Die GLP will zurück in die Regierung

Seit dem Rückzug von Verena Diener im Jahr 2007 ist die GLP nicht mehr im Regierungsrat vertreten. Nun soll die Winterthurer Gemeinderätin Nora Ernst den Sprung zurück schaffen. Die Co-Präsidentin der kantonalen GLP wurde bereits offiziell als Kandidatin nominiert.

Nora Ernst, Co-Praesidentin Gruenliberale GLP Kanton Zuerich und Winterthurer Stadtparlamentarierin, posiert fuer ein Portrait am Donnerstag, 9. April 2026 auf dem Turbinenplatz in Zuerich. Die Gruenl ...
Nora Ernst will die GLP zurück in die Kantonsregierung führen.Bild: keystone

Die FDP überlegt sich ein Zweierticket

Die FDP entscheidet am 23. Juni, mit wem sie den frei werdenden Sitz von Carmen Walker Späh verteidigen will. Der Parteivorstand wollte zunächst nur den 32-jährigen Nationalrat Andri Silberschmidt ins Rennen schicken. Weil das parteiintern auf Kritik stiess, entscheiden nun die Delegierten über ein allfälliges Zweierticket. Silberschmidt gilt dabei als gesetzt. Ebenfalls zur Auswahl stehen Monika Keller (Kantonsrätin und Gemeindepräsidentin von Greifensee), Martin Huber (Kantonsrat) sowie Frank Rühli (ehemaliger Gemeinderat der Stadt Zürich).

Andri Silberschmidt, Nationalrat FDP-ZH und Kandidat fuer den Zuercher Regierungsrat spricht an einer Medienkonferenz der FDP Kanton Zuerich zu den Regierungsratswahlen 2027, am Montag, 13. April 2026 ...
Reicht der FDP alleine nicht: Nationalrat Andri Silberschmidt. Bild: keystone

Die Mitte will ihren einzigen Sitz verteidigen

Die Mitte muss 2027 ihren einzigen Sitz verteidigen, weil die langjährige Bildungsdirektorin Silvia Steiner nicht mehr antritt. Als Kandidat hat sich bereits Nationalrat Philipp Kutter in Stellung gebracht. Er wäre der erste Regierungsrat im Rollstuhl.

Nationalrat Philipp Kutter, Mitte-ZH, am Mittwoch, 20. Dezember 2023 im Bundeshaus in Bern. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
Hat sein Interesse bereits angemeldet: Nationalrat Philipp Kutter.Bild: KEYSTONE

Die SVP braucht einen Nachfolger für Ernst Stocker

Nachdem Finanzvorsteher Ernst Stocker schon einmal eine Amtszeit angehängt hat, weil die SVP keine anderen Kandidaten hatte, lässt sich der 70-Jährige nun doch noch pensionieren. Nationalrat Martin Hübscher will den Sitz verteidigen. Nominieren wird die SVP im Juli. Die bisherige Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli wird erneut antreten.

Ernst Stocker, Regierungspraesident und Finanzdirektor Kanton Zuerich, informiert ueber die CS-Uebernahme durch die UBS und moegliche Auswirkungen auf den Kanton und die Stadt Zuerich, aufgenommen am ...
Auch Ernst Stocker zieht sich aus dem Regierungsrat zurück.Bild: keystone

Martin Neukom will Sitz der Grünen verteidigen

Baudirektor Martin Neukom will bei den Wahlen erneut antreten. In Sachen Klimaschutz sei «längst noch nicht alles erreicht», sagte der 39-Jährige. In einer weiteren Amtszeit möchte er dazu die nächsten Schritte tun. Neukom wurde vor sieben Jahren in die Regierung gewählt. Einen zweiten Sitz dürften die Grünen nicht anstreben.

Regierungsrat und Praesident Martin Neukom im Zuercher Kantonsrat, am Montag, 5. Mai 2025 in Zuerich. (KEYSTONE/Michael Buholzer)...
Martin Neukom bleibt wohl einziger grüner Regierungsrat in Zürich. Bild: keystone

Und was macht Mario Fehr?

Sicherheitsdirektor Mario Fehr hat sich bisher als einziges Regierungsmitglied nicht dazu geäussert, ob er eine Amtszeit anhängen will oder nicht. Er ist zwar im Rentenalter, wirkt aber keineswegs amtsmüde und ist beim Volk sehr beliebt. Zudem ist er parteilos. Er kann also allein entscheiden – und lässt sich offenbar Zeit. (nil/sda)

Regierungsrat Mario Fehr, Vorsteher der Sicherheitsdirektion, spricht an einer Medienkonferenz zur aktuellen Lage im Asylbereich im Kanton Zuerich, am Dienstag, 16. Dezember 2025 im Konferenzzentrum W ...
Hat als Parteiloser weniger Druck: Mario Fehr.Bild: keystone

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