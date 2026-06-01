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Martin Hübscher will für die SVP in die Zürcher Regierung

Martin Huebscher, SVP-ZH, spricht waehrend der Debatte um die Landschaftsinitiative waehrend der Wintersession der Eidgenoessischen Raete, am Dienstag, 5. Dezember 2023, im Nationalrat in Bern. (KEYST ...
Martin Hübscher.Bild: KEYSTONE

Martin Hübscher will für die SVP in die Zürcher Regierung

01.06.2026, 07:4401.06.2026, 07:44

Der Zürcher SVP-Nationalrat Martin Hübscher will in den Regierungsrat. Bei den Wahlen 2027 möchte er den frei werdenden Sitz von Finanzdirektor Ernst Stocker verteidigen.

«Ich hatte immer Respekt vor dem Wechsel in ein politisches Vollzeitamt, aber jetzt passt es», sagte er gegenüber dem «Tages-Anzeiger» vom Montag. Bevor Hübscher 2023 in den Nationalrat gewählt wurde, war er acht Jahre lang Kantonsrat. Während fünf davon präsidierte er die grösste Parlamentsfraktion.

Hübscher führt in Wiesendangen bei Winterthur mit seiner Ehefrau einen Betrieb mit 75 Milchkühen und drei Hektaren Land mit Obstbäumen. (sda)

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