EVP plant nach Rücktritt von Co-Präsidentin unabhängige Meldestelle

EVP plant nach Rücktritt von Co-Präsidentin wegen Drohungen unabhängige Meldestelle

04.02.2026, 16:0204.02.2026, 16:02
Lea Blattner, Co-Praesidentin Junge EVP, Mitte, spricht neben Loa Wild, Vize-Praesidentin Junge GLP, links, bei der Aktion &quot;Ja zur Nationalen Service-Citoyen-Initiative&quot;, am Freitag, 10. Okt ...
Co-Präsidentin Lea Blattner (in der Mitte) trat nach homophoben Drohungen von ihrem Amt zurück. (Archivbild)Bild: KEYSTONE

Nach Lea Blattners Rücktrittsankündigung Mitte Januar haben die ehemalige Co-Präsidentin der Jungen EVP und die EVP Schweiz einen gemeinsamen Aufarbeitungsprozess gestartet. Ziel sei es, Schutz, Vertrauen und einen respektvollen Umgang innerhalb der Partei zu stärken.

Ein erstes gemeinsames Treffen vor einigen Tagen markiere den Auftakt zum gemeinsam getragenen Aufarbeitungsprozess, teilten Blattner und die EVP Schweiz am Mittwoch in einer gemeinsamen Medienmitteilung mit.

Die ehemalige Co-Präsidentin der Jungen EVP Schweiz hatte Mitte Januar ihren Rücktritt bekanntgegeben. Als Grund nannte die Baselbieterin auf Instagram homophobe Drohungen und Hassnachrichten nach ihrem Coming-Out als queere Person. Diese Angriffe verorte sie bei Personen «aus Parteinähe», schrieb Blattner damals.

Momentan würden der Partei keine Hinweise vorliegen, nach denen die Hassnachrichten eindeutig Parteimitgliedern zugeordnet werden können. Die EVP will Lea Blattner auch künftig beim Umgang mit Hassnachrichten unterstützen. Und auch die Strafanzeige Blattners gegen den Absender eines anonymen Drohbriefes trage die Partei mit.

Blattner sei wichtig, das aus ihren Erfahrungen nun konkrete Verbesserungen entstehen. Diese Verantwortung nehme die EVP ernst. Die Partei will nun konkrete Massnahmen ergreifen, «um das Umfeld innerhalb der Partei noch sicherer zu machen.»

Geplant sei, eine unabhängige Anlaufstelle für Mitglieder zu errichten, die mit Hass, Diskriminierung oder belastenden Konflikten konfrontiert werden. Für die Aufarbeitung zieht die EVP auch externe Fachpersonen bei, wie die Partei weiter mitteilte. Konkrete Details seien derzeit noch in Ausarbeitung. (sda)

Themen
