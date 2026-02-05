Kevin Fiala erhält bei den Los Angeles Kings mit dem russischen Stürmer Artemi Panarin von den New York Rangers einen prominenten Teamkollegen. Im Gegenzug gaben die Kings das 20-jährige Sturmtalent Liam Greentree sowie einen Drittrunden-Pick (2026) und einen Viertrunden-Pick (2028) ab.
Der 34-jährige Panarin galt als einer der begehrtesten Spieler auf dem Markt. Er unterschrieb bei den Kaliforniern einen neuen Vertrag über zwei Jahre mit einem Gesamtvolumen von 22 Millionen Dollar, der zur kommenden Saison zu laufen beginnt. Panarin bestritt bisher 877 Partien in der besten Eishockey-Liga der Welt und erzielte dabei 342 Tore sowie 646 Assists. (nih/sda)
