SVP räumt bei Berner Parlamentswahlen mit 7 Sitzgewinnen ab

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Bei den Parlamentswahlen räumte die SVP ab. Sie gewann sieben Sitze hinzu und stellt neu 51 der 160 Ratsmitglieder, wie eine Auswertung der einzelnen Wahlkreise durch die Nachrichtenagentur Keystone-SDA zeigte.

Die SP holte vier zusätzliche Sitze und bringt es neu auf 36 Mandate. Auf den nächsten Plätzen folgen FDP mit unverändert 18 Sitzen, die Grünen mit 17 (-2) und die GLP mit 15 (-1), danach die Mitte mit 9 (-3) und die EDU 8 (+2).

Am meisten Sitze verloren hat die EVP: Sie stellt nur noch 5 Ratsmitglieder (-4). An die übrigen Parteien geht noch ein einziger Sitz (-3).

Das Interesse an einem Sitz im Kantonsparlament war gross: 2261 Frauen und Männer bewarben sich um einen der 160 Sitze im Grossen Rat, mehr als je zuvor. Der Frauenanteil unter den Kandidierenden belief sich auf rund 40 Prozent.

Bittere Abwahlen

Von den bisherigen Grossrätinnen und Grossräten traten 148 zur Wiederwahl an. Für neu Antretende war der Sprung ins Parlament also alles andere als einfach.

Allerdings wurden auch früh erste Abwahlen bekannt. So verpasste etwa der Burgdorfer Stadtpräsident Stefan Berger (SP) die Wiederwahl und auch der frühere Grossratspräsident Francesco Rappa (Mitte). (sda)