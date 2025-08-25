sonnig16°
Berner Insel-Spital schreibt Gewinn im ersten Halbjahr

25.08.2025, 11:0025.08.2025, 11:00
Die Berner Spitalgruppe Insel hat im ersten Halbjahr 2025 einen Konzerngewinn von 26,3 Millionen Franken geschrieben. Sie führt die positive Entwicklung auf einen höheren Betriebsertrag bei gleichzeitig reduzierten Personalkosten zurück.

ARCHIV -- ZUM ANGEKUENDIGTEN STELLENABBAU BEI DER BERNER INSELSPITAL GRUPPE, STELLEN WIR IHNEN FOLGENDES BILDMATERIAL ZUR VERFUEGUNG -- Blick auf das Bettenhochhaus, Haupgebaeude des Inselspitals, Ber ...
Die Berner Spitalgruppe Insel hat im ersten Halbjahr einen Gewinn verzeichnet.Bild: KEYSTONE

Im Spitalbetrieb hat die Insel im ersten Halbjahr einen Gewinn von 26,7 Millionen Franken erwirtschaftet, wie sie am Montag mitteilte. Verglichen mit der Vorjahresperiode entspricht das einer Verbesserung um 97,7 Millionen Franken.

Auch die Anzahl Patientinnen und Patienten hat verglichen mit den ersten sechs Monaten von 2024 zugenommen, wie es in der Mitteilung hiess. Rund 28'200 Personen und somit 5,3 Prozent mehr als im Vorjahr seien akutstationär behandelt worden.

Die Führung der Insel sieht die finanzielle Verbesserung als Bestätigung, dass die Sanierungsmassnahmen vom Sommer 2024 greifen. «Nach einer herausfordernden Phase der finanziellen Sanierung blicken wir optimistisch in die Zukunft», liess sich Direktionspräsident Christian Leumann zitieren. (dab/sda)

Mehr zur Insel-Spitalgruppe:
