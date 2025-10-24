Besuch des Präsidenten Südafrikas schränkt Verkehr in Bern ein

Wegen des Besuchs des Präsidenten Südafrikas in der Schweiz, werden in Bern vom Dienstag bis Donnerstag zeitweise Plätze und Strassen gesperrt. Auch der öffentliche Verkehr wird eingeschränkt.

Der südafrikanische Präsident, Matamela Cyril Ramaphosa wird auf dem Bundesplatz empfangen. Bild: EPA

Matamela Cyril Ramaphosa weilt vom 28. bis 30. Oktober anlässlich eines Staatsbesuchs in der Schweiz. An allen drei Tagen müssten Strassen und Plätze in der Innenstadt sowie ausserhalb der Stadt vorübergehend gesperrt werden, teilte die Kantonspolizei am Freitag mit.

Besonders grosse Einschränkungen gibt es am Mittwoch, weil dann der südafrikanische Präsident mit militärischen Ehren auf dem Bundesplatz empfangen wird. Von 11 Uhr bis 22 Uhr werde ein Teil der Achse Bundesgasse, das Gebiet rund um die Bundeshäuser Ost und West sowie die entsprechenden Zufahrten und die Inselgasse gesperrt, teilte die Kantonspolizei mit. Am Nachmittag würden zudem die Amtshaus- und Schauplatzgasse gesperrt sein.

Auch weitere Strassen und Gassen könnten kurzfristig gesperrt sein, hiess es in der Mitteilung. Die Zufahrten zum Hotel Bellevue sowie zum Parkhaus Casino seien via Kirchenfeldbrücke-Casinoplatz-Münzgraben möglich. (sda)