Frau in Lausanne ruft 400 Mal den Notruf – bis man ihr das Telefon wegnimmt

Eine Frau in Lausanne rief innerhalb von zwei Tagen fast 800 Mal beim Universitätsspital in Lausanne an, wie «20 Minutes» berichtete.

An einem Tag wählte die Frau immer wieder die Nummer der psychiatrischen Notfallzentrale in Lausanne. An einem anderen Tag kontaktierte sie innerhalb von fünf Stunden 50 Mal eine weitere Abteilung des Unispitals. Gleichzeitig rief sie 150 Mal den psychiatrischen Notfalldienst an.

Im Frühling reichte das Unispital Lausanne Beschwerde ein, denn die Frau verstopfte mit ihren Anrufen die Notrufleitungen. Um der Frau zu helfen, standen täglich mehrere Pflegemitarbeitende, Ärzte, Ergotherapeuten und Sozialarbeiter zur Verfügung. Doch das half nicht, die Frau konnte auch so nicht beruhigt werden.

Die Staatsanwaltschaft musste darauf das Festnetz-Telefon und das Handy der Frau beschlagnahmen, damit sie von weiteren Anrufen abgehalten werden konnte. (ohe)

