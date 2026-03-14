Rasenfläche auf Spielplatz in Altdorf wegen PFAS gesperrt

Mehr «Schweiz»

Die Behörden haben eine Rasenfläche auf dem Spielplatz Bernarda im Hauptort des Innerschweizer Kantons Uri wegen überschrittener PFAS-Grenzwerte gesperrt. Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr, wie die Gemeinde am Samstag mitteilte.

Die Sperrung erfolge insbesondere zum Schutz von Kleinkindern, um den direkten Kontakt mit dem belasteten Boden zu vermeiden, hiess es in der Mitteilung.

Die Bodenproben wurden der Gemeinde zufolge bereits 2024 entnommen. Anfang 2026 habe das kantonale Amt für Umwelt diese Proben zusätzlich auf per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS) untersuchen lassen. Die Messungen ergaben demnach, dass die geltenden Grenzwerte für diese Stoffe überschritten wurden.

Um das Ausmass der Belastung eingrenzen zu können, führt die Gemeinde laut Mitteilung weitere Proben durch. Danach werde die betroffene Fläche saniert. Bis zum Abschluss der Arbeiten bleibe der Bereich abgesperrt.

(sda)