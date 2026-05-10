Matthias Aeschbacher gewinnt das Mittelländische Gauverbandsfest in Stettlen. Der Emmentaler bezwingt im Schlussgang Curdin Orlik.
Aeschbacher setzte sich im stark besetzten zweiten Gauverbandsfest des Bernern Kantonalverbandes gegen namhafte Konkurrenz durch. Im Anschwingen bezog der 34-Jährige gegen Curdin Orlik seine einzige Niederlage des Tages. Danach folgten lauter Siege. Ein Erfolg über Adrian Walther, den Sieger des Emmentalischen Fests vor einer Woche, brachte Aeschbacher in den Schlussgang. Dort nahm er mit innerem Haken erfolgreich Revanche an Curdin Orlik. Für Aeschbacher war es der 17. Kranzfestsieg, der dritte am Mittelländischen nach 2018 und 2021.
Topfavorit Fabian Staudenmann reihte sich mit einem Viertelpunkt weniger gemeinsam mit Bernhard Kämpf im 2. Rang ein. Der Mittelländer war lange auf Schlussgang-Kurs, ehe ihn ein Gestellter im 5. Gang gegen Michael Moser zurückwarf. (riz/sda)
Aeschbacher setzte sich im stark besetzten zweiten Gauverbandsfest des Bernern Kantonalverbandes gegen namhafte Konkurrenz durch. Im Anschwingen bezog der 34-Jährige gegen Curdin Orlik seine einzige Niederlage des Tages. Danach folgten lauter Siege. Ein Erfolg über Adrian Walther, den Sieger des Emmentalischen Fests vor einer Woche, brachte Aeschbacher in den Schlussgang. Dort nahm er mit innerem Haken erfolgreich Revanche an Curdin Orlik. Für Aeschbacher war es der 17. Kranzfestsieg, der dritte am Mittelländischen nach 2018 und 2021.
Topfavorit Fabian Staudenmann reihte sich mit einem Viertelpunkt weniger gemeinsam mit Bernhard Kämpf im 2. Rang ein. Der Mittelländer war lange auf Schlussgang-Kurs, ehe ihn ein Gestellter im 5. Gang gegen Michael Moser zurückwarf. (riz/sda)