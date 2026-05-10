Im Duell der britischen Knockout-Experten kehrteeindrucksvoll auf die grosse Boxbühne zurück und gewann erneut den. Der 28-Jährige setzte sich in einem spektakulären Schlagabtausch gegen Titelträgerdurch. Er besiegte den drei Jahre älteren Kontrahenten im Kampf um dennach elf von zwölf Runden verdient durch technischen K.o.Für Dubois war es der 23. Sieg im 26. Profikampf, drei Niederlagen stehen in seiner Bilanz. 22 seiner Erfolge feierte er durch Knockout. Wardley hingegen kassierte in seinem ersten WM-Kampf zugleich seine erste Niederlage als Profi. Der Brite hatte sich im Oktober mit einem Überraschungssieg gegen den Neuseeländer Joseph Parker den Interimstitel der WBO gesichert. Nachdem der ukrainische Starseinen WBO-Gürtel niedergelegt hatte, wurde Wardley kurze Zeit später zum Weltmeister des Verbandes erklärt.Usyk hält weiterhin die anderen drei namhaften WM-Titel. Im vergangenen Sommer hatte er Dubois eine K.o.-Niederlage zugefügt. Der Brite verlor damals zum zweiten Mal gegen Usyk, büsste seinen IBF-Gürtel ein und bestritt seither keinen weiteren Kampf mehr. (sda/dpa/con)