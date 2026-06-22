Nach regelmässig negativen Tests wurde ein Schweizer Crewmitglied des «Hondius» nach 42 Tagen aus der Quarantäne entlassen. Bild: X07413

Schweizer Hantavirus-Crewmitglied ist nicht mehr in Quarantäne

Ein Schweizer Crewmitglied des Kreuzfahrtschiffes «Hondius», auf dem das Hantavirus ausbrach, ist nach 42 Tagen aus der Quarantäne entlassen worden. Der Mann entwickelte nach Angaben der Aargauer Gesundheitsbehörden keine Symptome.

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Auch sei er bis am Schluss negativ auf das Hantavirus getestet worden, teilte das kantonale Departement Gesundheit und Soziales am Montag mit. Die Quarantäne sei bereits am vergangenen Donnerstag abgelaufen.

Das im Kanton Aargau wohnhafte Crewmitglied des Kreuzfahrtschiffs habe sich über die ganze Quarantänezeit sehr verantwortungsvoll gezeigt und habe die Vorgaben vorbildlich eingehalten, hielt das Departement fest.

Während der Quarantäne musste der Mann täglich die Körpertemperatur messen und er durfte sein Zuhause nur für Spaziergänge – mit FFP2-Maske – verlassen. Zudem musste er sich regelmässig zuhause und im Kantonsspital Aarau testen. Die Tests fielen gemäss Angaben der Gesundheitsbehörden allesamt negativ aus.

Im April war auf dem Kreuzfahrtschiff «Hondius», das in Argentinien ausgelaufen war, das Hantavirus ausgebrochen. Drei Personen starben. Das Crewmitglied war Kontaktperson der dreizehn Personen, die auf dem Kreuzfahrtschiff am Hantavirus erkrankt waren. (sda)