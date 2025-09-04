wechselnd bewölkt18°
DE | FR
burger
Schweiz
Gesundheit

Gesundheit: Immer weniger Schweizerinnen und Schweizer fühlen sich fit

Immer weniger Schweizerinnen und Schweizer fühlen sich fit

Das Gesundheitsempfinden der Schweizerinnen und Schweizer hat sich in den letzten fünf Jahren verschlechtert: Nur 11 Prozent der Bevölkerung fühlen sich sehr gesund, wie aus einer Studie hervorgeht.
04.09.2025, 06:0004.09.2025, 08:03
Mehr «Schweiz»

2020 war dieser Wert noch doppelt so gross. Am ausgeprägtesten sei der Negativtrend bei jungen Erwachsenen, hiess es in der am Donnerstag veröffentlichten Gesundheitsstudie des Forschungsinstituts Sotomo. Das Gesundheitsempfinden der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter habe sich verschlechtert, während der Anteil älterer – und damit häufiger gesundheitlich beeinträchtigter – Menschen aufgrund des demografischen Wandels wachse.

Depression Einsamkeit, emotionaler Niedergang und Isolation zu Hause mit Katze. Frau streckt Arme auf Sofa aus Depression Einsamkeit, emotionaler Niedergang und Isolation zu Hause mit Katze. Frau stre ...
Wenn unfit, dann wenigstens mit Katze. (Symbolbild)Bild: www.imago-images.de

Leicht gestiegen ist in der Momentaufnahme von Mitte Jahr der Anteil jener mit gesundheitlichen Einschränkungen, wie es weiter hiess: 38 Prozent der Befragten fühlten sich laut der Studie entweder krank oder nicht vollständig gesund, ein Höchststand seit 2020.

Erschöpfung weit verbreitet

Im Gegensatz zu dieser Momentaufnahme stabil geblieben ist der Anteil jener, die sich im vorangegangenen Jahr oft angeschlagen fühlten. Etwas mehr als ein Drittel der Befragten gab an, effektiv krank gewesen zu sein – ein ähnlicher Wert wie in den zwei Vorjahren. Auch die durchschnittliche Anzahl Krankheitstage pro Person sei bei jährlich 4,6 Tagen unverändert geblieben.

Mit 69 Prozent mit Abstand die meisten Betroffenen hatten im vorangegangenen Jahr mit Erschöpfung und Müdigkeit zu kämpfen, wie es in der Studie hiess. 49 Prozent klagten über Schmerzen, 41 Prozent über Stress.

Die Schweiz schläft schlecht

Den Schlaf hat Sotomo dieses Jahr zum ersten Mal genauer unter die Lupe genommen. Und herausgefunden: Nur ein Fünftel der Bevölkerung hatte im vergangenen Jahr laut der Erhebung keine regelmässigen Schlafprobleme.

Auch in dieser Hinsicht waren junge Menschen besonders betroffen. Fast die Hälfte der 18- bis 35-Jährigen gab an, nicht erholt aufzuwachen. Bei den über 65-Jährigen waren es 17 Prozent.

Sotomo führte die Studie im Auftrag der Krankenkasse CSS durch und erhob die Daten zwischen dem 4. und dem 25. Juni. Das Forschungsinstitut verwendete die Angaben von rund 2800 Personen aus der Deutschschweiz sowie der italienisch- und französischsprachigen Schweiz. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
43 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Rikki-Tiki-Tavi
04.09.2025 06:54registriert April 2020
Jep. Und jetzt? Wir werden als Gesellschaft immer wissender, was uns gut tun würde. Und wir machen als Gesellschaft immer weiter mit dem gleichen, nur noch etwas schneller.
5413
Melden
Zum Kommentar
avatar
Nix sagen
04.09.2025 07:08registriert August 2020
Gut bin ich nicht der einzige. Ich bin oft den ganzen Tag schlapp obwohl ich schaue, dass ich auf meine 8 Stunden schlaf komme. Dazu ist aufgrund der Weltlage meine Stimmung seit gut 6 Jahren eher schlecht.
3514
Melden
Zum Kommentar
43
Meistgelesen
1
Bei aller Liebe zur Tradition muss sich im Schwingsport etwas ändern
2
Vom «Ozempic-Face» zum «Mar-a-Lago-Face»: Der Wahnsinn der Schönheitsindustrie
3
Falsches Spiel mit Donalds Tod
4
Die Tränen des Königs: «Da brach für mich eine Welt zusammen»
5
Die 40 Eidgenossen von Mollis und welcher Verband die meisten Kränze gewonnen hat
Meistkommentiert
1
Sion gibt zwei Spieler nach Armenien ab +++ Bastien Toma nicht mehr beim FC St. Gallen
2
Neue Abstimmungs-Umfrage zeigt: Der Eigenmietwert steht auf der Kippe
3
Pizza-Teilen verboten! Kein Gratis-Wasser! – Die grössten Restaurant-Ärgernisse
4
Fora wechselt in einem Jahr zu Lausanne +++ Ambri-Piotta verpflichtet Lukas Landry
5
Zürich will Raum um den HB grüner und autoärmer gestalten – so soll das aussehen
Meistgeteilt
1
Dieser Roboter ist derzeit mit der Post unterwegs – was es damit auf sich hat
2
Israel droht Huthi mit biblischen Plagen +++ Hamas zu Abkommen mit Israel bereit
3
Warum das Wort «Eigenmietwert» auf deinem Stimmzettel fehlt
4
Putin lädt Selenskyj nach Moskau ein +++ Russischer Pastor muss als Kriegsgegner in Haft
5
Donald Trump will zurück ins Mittelalter
Bundesrat hält Abschaffung von Frühfranzösisch für problematisch
Der Bundesrat hält es für problematisch, an Deutschschweizer Primarschulen das Frühfranzösisch abzuschaffen. Er hat seine Haltung bekräftigt, falls nötig zugunsten der Mehrsprachigkeit durchzugreifen.
Zur Story