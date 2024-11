Organtransplantationen erreichten 2023 Rekordstand

Mit 372 Fällen waren Nierentransplantationen die häufigsten Organtransplantationen, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Dazu kamen 138 Leber-, 69 Lungen- und 63 Herztransplantationen.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Machtkampf im Bundesrat: Weshalb Amherd und Cassis den EU-Deal jetzt durchziehen wollen

Bis Weihnachten wollen die Schweiz und Brüssel die Verhandlungen abgeschlossen haben. Aber warum so pressant? Das sind die Gründe.

Handschlag, Lächeln, ein netter Blick in die Kamera: Beim Treffen auf dem bundesrätlichen Landgut Lohn bei Bern geben sich Aussenminister Ignazio Cassis und sein EU-Ansprechpartner Maros Sefcovic an Mittwoch demonstrativ gut gelaunt. Der Besuch zeige, dass viele Fortschritte gemacht wurden, sagte Cassis kurz zuvor. Ziel bleibe es, die Verhandlungen noch in diesem Jahr abzuschliessen.