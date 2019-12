Schweiz

«Schau, Viktor, es ist so!» Gülsha Adilji fightet im Giacobbodcast



«Schau, Viktor, es ist so!» Gülsha Adilji ist brutal streng im Giacobbodcast

Gülsha Adilji und Viktor Giacobbo haben so vieles gemeinsam: Beide sind in einem Spital zur Welt gekommen! Beide hatten schon Shitstorms am Hals! Und beide sind sehr lustig, auch wenn sie das persönlich nicht immer so sehen. Vor allem aber haben beide viel zu gerne recht. Was zu einem äusserst streitlustigen Podcast über Frauen, Männer, Tiere, Komik und Gerechtigkeit führt. Und zur lautstark illustrierten Frage, wie man Frösche dressiert.

Der aktuelle Giacobbodcast ist per sofort auf radio24.ch und watson zu hören sowie bei iTunes und TuneIn.

