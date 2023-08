Grünen-Präsident Glättli betont Dringlichkeit der Klimakrise

Doch «Back to the old normal» sei schlicht und einfach nicht möglich. Die Rechten machten Wahlkampf mit dem Krieg der Gendersternchen, mit der brutalen Ausgrenzung von Mitmenschen oder mit «lächerlichen Polemiken über SRF Meteo». Dabei gäbe es genügend echte Probleme.

Er sei kein Berufspessimist oder Panikmacher, sagte Glättli vor den Delegierten am Samstag. Doch drei Tatsachen hätten ihm dieses Jahr Angst gemacht: Der heisseste Juli seit Messbeginn, der Eisrückgang in der Antarktis und die hohe Oberflächentemperatur des Nordatlantiks.

Parteipräsident Balthasar Glättli, GP ZH, spricht mit einer Journalistin kurz vor der Delegiertenversammlung der Grünen Schweiz, am Samstag, 26. August 2023 in Bern. Bild: keystone

«Wenn alles so bleibt, wie es ist, bleibt bald nichts mehr, wie es ist» : Mit diesen Worten hat Grünen-Präsident Balthasar Glättli in Bern den Wahlkampf seiner Partei eröffnet. Die Grünen seien die Einzigen, die den Mut hätten, diese unbequeme Wahrheit zu formulieren.

Wetterdienste melden bisher längste Hitzeperiode in der zweiten Augusthälfte

In der Schweiz ist in der zweiten Augusthälfte weder auf der Alpennord- noch auf der Alpensüdseite jemals eine so lange und intensive Hitzeperiode registriert worden wie in diesem Jahr. Insgesamt handelte es sich um den drittwärmsten Sommer seit Messbeginn.