Felssturz droht – jetzt muss Brienz GR evakuiert werden

Mehr «Schweiz»

Gefahr im Verzug: Brienz GR. Bild: keystone

Das Bündner Bergdorf Brienz muss evakuiert werden. Dies hat der Gemeindeführungsstab Albula/Alvra am Dienstagmittag entschieden. Die Einwohnerinnen und Einwohner sind aufgefordert, das Dorf bis Freitagabend 18 Uhr zu verlassen.

Ein Felsvolumen von zwei Millionen Kubikmetern bewege sich so stark, dass in den kommenden ein bis drei Wochen damit zu rechnen sei, dass es abbricht, teilte die Behörde mit. Der Gemeindeführungsstab hat deshalb die Phase Orange und damit die Evakuierung von Brienz verfügt.

Ab Freitag Abend darf bis auf Weiteres niemand mehr im Dorf übernachten. Ab Samstag wird der Dorfbevölkerung tagsüber erlaubt, das Dorf zu betreten, sofern die Gefährdungslage es zulässt. Das Grossvieh von zwei Bauernbetrieben bleibt vorerst in den Ställen, wie die Gemeinde schreibt.

Sämtliche Zufahrtsstrassen nach Brienz/Brinzauls sind ab sofort nur noch für die Einwohnerinnen und Einwohner sowie die Besitzerinnen und Besitzer von Liegenschaften im Dorf geöffnet. Am Dienstag um 19 Uhr informieren die Behörden in Tiefencastel an einer öffentlichen Info-Veranstaltung über die Details der Evakuierung.

Starke Beschleunigung

Der Brienzer Rutsch befindet sich hoch über dem Dorf. «Die aktuellen Messungen zeigen eine starke Beschleunigung auf einer grossen Fläche», hiess es. Dies deute darauf hin, dass bis zu zwei Millionen Kubikmeter Felsmaterial in den kommenden sieben bis 24 Tagen abstürzen oder abrutschen werden.

Sobald ein Abbrechen der Felsmassen noch drei bis zehn Tage bevorsteht, wird der Gemeindeführungsstab die Phase Rot verfügen. Das Betreten von Brienz ist dann auch tagsüber nicht mehr möglich und das Grossvieh wird weggebracht. Die Kantonsstrasse Tiefencastel-Filisur, die Albulalinie der Rhätischen Bahn und die Passstrasse Tiefencastel-Lenzerheide bleiben vorerst geöffnet.

Unmittelbar vor einem Abbrechen verfügt die Behörde die Phase Blau und evakuiert die beiden westlichsten Häuser von Surava. Mehrere Strassen und die Albula-Bahnlinie werden dann gesperrt. Wann der Bergsturz stattfindet, kann laut Gemeinde präziser vorausgesagt werden, je näher das Ereignis kommt. (oee/sda)