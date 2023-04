Behörden informieren Brienzer Bevölkerung über drohende Evakuierung

Mehr «Schweiz»

Die Bevölkerung des von einem Bergsturz bedrohten Bündner Dorfes Brienz/Brinzauls ist am Donnerstagabend über den Ablauf einer drohenden Evakuierung informiert worden. Gemäss Fachleuten kommt es in den nächsten Monaten zu einem Felssturz.

Die Situation im Bereich der sogenannten «Insel» – einem Bereich am Berg oberhalb des rutschenden Bergdorfes im Bündner Albulatal sei zur Zeit «sehr beunruhigend», sagte ein Geologe am Donnerstagabend vor der betroffenen Bevölkerung in einer Mehrzweckhalle in Tiefencastel GR. Aktuell rutsche ein Teil dieses Bereichs rund 25 cm pro Tag talwärts.

Unklar ist die Dimension eines möglichen Ereignisses. Die grösste Wahrscheinlichkeit besteht für einen Felssturz mit eher geringem Schadenspotential für das Dorf. Dabei würden die insgesamt 1.9 Millionen Kubikmeter Gestein «häppchenweise» abstürzen. Zu 30 Prozent kommt zu einem sogenannten «Schuttstrom» der für eine grosse Zerstörung sorgen könnte. Zu rund zehn Prozent besteht die Wahrscheinlichkeit für einen Bergsturz, der das ganze Dorf verschütten würde.

Frühzeitige Evakuierung

Bereits in der Nacht auf Ostern sei es zu einem kleinen Abbruch des rutschenden Gesteins gekommen. Die Behörden gehen deshalb davon aus, dass eine Evakuierung bereits im Frühsommer bis Ende Jahr aktuell wird. Eine solche kann einige Wochen bis mehrere Monate dauern. Dank eines Frühwarnsystems könne die Bevölkerung jedoch rechtzeitig gewarnt werden, sodass eine Evakuierung über mehrere Tage erfolgen würde.

Brienz und oberhalb der «Brienzer Rutsch». Bild: KEYSTONE

Dabei sollen die Betroffenen in erster Linie ein Notgepäck mitnehmen: Persönliche Dokumente, Geld, Mobiltelefon und Ladegerät, Medikamente, Kleider, Spielsachen für Kinder, kleine Wertsachen und Toilettenartikel.

Das Dorf würde anschliessend von der Kantonspolizei komplett gesperrt. An den mit Betonelementen versperrten Strassen würden Check-Points eingerichtet, die zudem für Sicherheit und möglichen Plünderungen schützen sollen. Anwohnerinnen und Anwohner sollen je nach Situation die Möglichkeit erhalten, einmal pro Tag während eines Zeitfensters ihre Wohnungen und Häuser zu betreten.

Hilfe für Betroffene

«Wir – die Gemeinde und der Kanton sind für euch da, wir lassen euch nicht alleine», sagte der Gemeindepräsident Daniel Albertin den Brienzerinnen und Brienzer mehrmals. Aktuell prüfen verschiedene Projektgruppen eine allfällige finanzielle Beteiligung und Hilfe bei Umsiedlungen. Gemäss einer Umfrage von vor zweieinhalb Jahren hätten 17 Personen keine vorübergehende Lösung. Eine erneute Lagebeurteilung soll demnächst erfolgen.

Langfristig gibt es Pläne, das ganze Dorf umzusiedeln. Mehrere Gespräche mit Landeigentümern seien bereits erfolgt, sagte ein Rechtsanwalt den Betroffenen. Mehr Informationen dazu wollen die Behörden an der nächsten Informationsveranstaltung am 12. Mai geben. Ab Freitag wird zudem eine Hotline eingerichtet, an die sich Betroffene vertraulich und kostenlos wenden können.

Im Gegensatz zum Berg über dem Dorf hat sich die Bewegung des Gesteins, auf dem Brienz steht, verlangsamt auf noch einen Meter im Jahr. Die Gemeinde führt das auf den schneearmen Winter zurück und auf einen Sondierstollen, der seit 2021 unter dem Dorf gegraben wird. «Die Tiefenentwässerung durch einen Stollen unter der Rutschung kann funktionieren», schrieb die Gemeinde Anfang Monat. (sda)