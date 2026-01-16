wechselnd bewölkt-2°
DE | FR
burger
Schweiz
Graubünden

Jäger erschiesst in Graubünden aus Versehen einen Wolf

Jäger erschiesst in Graubünden aus Versehen einen Wolf und zeigt sich selbst an

16.01.2026, 10:2316.01.2026, 10:23

Ein Jäger hat Anfang Januar in der Surselva im Kanton Graubünden auf der Passjagd versehentlich einen Wolf geschossen. Eigentlich ist diese für Füchse und Dachse vorgesehen. Der Mann zeigte sich gemäss dem Jagdamt selbst bei der Wildhut an.

Ein Wolf, mutmasslich &quot;M35&quot;, aufgenommen beim Dorfeingang von Bellwald im Obergoms, Wallis, am 28. Mai 2013. Der Wolf hat in der Nacht auf Freitag, 7. Juni 2013 im Wallis erneut zugeschlagen ...
In der Surselva ist ein Wolf erschossen worden.Bild: KEYSTONE

Gemäss ersten Einschätzungen handelt es sich beim geschossenen Tier um einen männlichen Wolf, heisst es auf der Internetseite des Bündner Amts für Jagd und Fischerei. Das Tier sei vermutlich weniger als ein Jahr alt gewesen.

Beim getöteten Wolf könnte es sich um ein Tier des Rudels Frisal handeln, heisst es auf der Internetseite weiter. Dieses streift in der Umgebung der Gemeinde Breil/Brigels umher. Im Dezember 2025 hatte der Kanton den Abschuss eines Jungtieres aus diesem Rudel bis Ende Januar verfügt. Aufgrund des irrtümlichen Abschusses stellte der Kanton die Regulation des Rudels Frisal vorzeitig ein. (dab/sda)

Mehr zum Wolf:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Unbekannte Männer sollen Kinder angesprochen haben: St.Galler Polizei verstärkt Präsenz
Die Kantonspolizei St.Gallen hat seit Montag drei Meldungen erhalten, dass unbekannte Männer in Rorschach SG und Rorschacherberg SG aus Autos heraus Kinder angesprochen haben sollen. Die Polizei verstärkt gemäss einer Mitteilung ihre Präsenz.
Zur Story