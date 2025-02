Sollte sich die Lage durch die drohende Steinlawine verschlechtern, würde der Zutritt sofort abgebrochen und das Dorf evakuiert werden. Bild: watson

Evakuierte aus Brienz GR dürfen am Samstag kurz zurück

Die Bewohnerinnen und Bewohner des evakuierten Bündner Bergdorfs Brienz dürfen am Samstag während zwei Stunden in ihre Häuser zurück. Die momentane Gefahrenbeurteilung lasse dies zu, so die Gemeindebehörden.

Die zwei Zeitfenster für eine kurze Rückkehr gehen auf einen Wunsch der Betroffenen zurück, schrieb die Gemeinde Albula am Montag. Diese hätten die Behörden gebeten, das evakuierte Dorf besuchen zu können, um dort wichtige Aufgaben in ihren Häusern zu erledigen, neue Schäden zu überprüfen oder wichtige Dinge abzuholen.

Zutritt zum Dorf erhalten jedoch nur zwei Personen pro Haushalt. Auch Zweitwohnungsbesitzende können kurz in ihre Ferienwohnungen. Alle Besuchenden müssen sich vorher anmelden und ein Mobiltelefon auf sich tragen, wie die Gemeinde auferlegte.

Sollte sich die Lage durch die drohende Steinlawine verschlechtern, würde der Zutritt sofort abgebrochen und das Dorf evakuiert werden. Dafür würden die Behörden gemäss eigenen Angaben eine Sirene auslösen. (sda)