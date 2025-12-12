bedeckt
Bevölkerung kann Brienz ab Samstag wieder betreten

12.12.2025, 08:0212.12.2025, 08:02

Die evakuierten Bewohnerinnen und Bewohner von Brienz/Brinzauls dürfen das von einem Bergsturz bedrohte Dorf ab Samstag wieder tagsüber betreten. Nördlich des Dorfs wurde ein zusätzlich Sperrbereich eingerichtet.

epaselect epa12552738 A view of the large rockslide above the village Brienz-Brinzauls, Switzerland, 27 November 2025. The village has been evacuated again since November 2024 due to the threat of a l ...
Das Bündner Bergdorf Brienz.Bild: keystone

Am Samstag und am Sonntag sind Zutritte von 9 bis 17 Uhr über einen Kontrollpunkt möglich, wie es im Informationsbulletin der Gemeinde vom Freitag hiess. Geplant sei zudem, im Winterhalbjahr Zutritte jeweils am Mittwoch, Samstag und Sonntag zu ermöglichen, sofern es die Lage erlaube.

Nördlich des Dorfs wurde im Gelände ein Sicherheitsperimeter markiert. Dieser darf keinesfalls betreten werden. Es droht Gefahr durch Sturzblöcke und Splittersteine.

Der untere Teil der durch den Abbruch von Ende November entstandenen Schutthalde ist zum Stillstand gekommen. Im oberen Bereich nehmen die Geschwindigkeiten weiterhin ab.

Lage wird im Januar neu beurteilt

Wie es für die Bevölkerung von Brienz/Brinzauls längerfristig weitergehen soll, ist derzeit offen. Bis Ende Januar sollen die Verhältnisse am Berg neu beurteilt werden. Dann können auch Aussagen darüber gemacht werden, ob eine Aufhebung der Evakuierung möglich sein wird.

Weitere Hilfe in Aussicht gestellt hat derweil der Kanton Graubünden. Der Bündner Grosse Rat hat am Dienstag für eine präventive Umsiedlung des von Gesteinsmassen bedrohten Dorfes Brienz/Brinzauls einen Kredit von 50 Millionen Franken gesprochen. Damit werden diejenigen Einwohnenden entschädigt, die dauerhaft wegziehen wollen. (dab/sda)

