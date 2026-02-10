bedeckt
DE | FR
burger
Schweiz
Graubünden

Nun kannst du schauen wo in Graubünden ein Blitzer steht

Bündner Polizei gibt neu Blitzer-Standorte bekannt

10.02.2026, 10:1510.02.2026, 10:15

In einem fünfmonatigen Pilotversuch will die Kantonspolizei Graubünden die Standorte ihrer Blitzkästen veröffentlichen. Damit wollen die Behörden die Geschwindigkeitsüberschreitungen mit und ohne Bekanntgabe der Standorte miteinander vergleichen.

Einige Blitzkästen müssen dafür an den gleichen Stellen wie im Vorjahr installiert werden. Danach kann die Polizei bei ihrer Auswertung die Temposünder nach ihrer Herkunft unterscheiden. Dies ermögliche die Unterscheidung des Ausflugs-, Ferien- und kantonsinternen Verkehrs, schrieb die Kantonspolizei am Dienstag. Sie erwartet «aussagekräftige Resultate».

Der Versuch geht auf eine politische Anfrage im Kantonsparlament zurück. Im Februar 2025 stimmte die Regierung der Publikation der Messstandorte zu – auch wenn sie dadurch kaum einen positiven Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit erwartete. Der am 1. März startende Pilot soll eine Analyse mit anderen Kantonen ermöglichen und als Grundlage für das weitere Vorgehen dienen. (sda)

Was dich auch noch interessieren könnte:

Im Aargau gibt es einen einzigen fest installierten Blitzer – und er bringt Millionen ein
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Epstein Reichtum
1 / 7
Epstein Reichtum

Jeffrey Epstein konnte gut reiche Menschen manipulieren.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das war die Bad Bunny-Halftimeshow
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Detailhändler zur Erhöhung der Mehrwertsteuer: «Wir sagen Nein»
Der Detailhandelsverband wehrt sich gegen die «Selbstbedienungsmentalität» der Politik.
Ob Armee, AHV oder Bahn: Braucht der Bund für seine Ausbaupläne mehr Geld, dann greift er aufgrund der klammen Finanzlage mit Vorliebe zur Mehrwertsteuer. Dagmar Jenni, die Geschäftsführerin des Detailhandelsverbands Swiss Retail Federation, spricht deshalb bei der Mehrwertsteuer gar von einem «Selbstbedienungsladen». Die Politik mache es sich derzeit sehr einfach: Sie wolle alle Finanzierungsprobleme mit zusätzlichen Einnahmen lösen.
Zur Story