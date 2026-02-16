Ist aufpumpbar – und enthält zu viele Phthalate. Deshalb ruft das BAG diesen Dildo zurück. Bild: zvg

Das BAG warnt: Diesen Dildo nicht benutzen

Weil sie zu viele Schadstoffe enthalten, ruft das BAG einen Latex-Dildo und eine Latex-Gerte zurück.

Es kommt nicht alle Tage vor, dass Sexspielzeug zurückgerufen wird.

Was so gut wie nie vorkommt: dass ein Bundesamt Sextoys aus dem Verkehr zieht.

Nun, es gibt für alles ein erstes Mal. So hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Montagnachmittag eine Gerte mit Handlauf und einen Latex-Dildo zurückgerufen.

Diese Toys sind konkret betroffen:

«Die Produkte enthalten Phthalate, die negative Auswirkungen auf die Fortpflanzung haben können», heisst es in der Mitteilung, die das BAG in Zusammenarbeit mit der Magic X Retail AG und dem Kantonalen Labor Zürich verschickt hat.

Und weiter: «Das Produkt ist ab sofort nicht mehr zu verwenden und entweder über den Kehricht zu entsorgen oder der Lieferantin zurückzugeben.» Der Kaufpreis wird zurückerstattet.

Phthalate sind chemische Verbindungen, die vor allem dafür eingesetzt werden, Plastik elastisch zu machen. Das BAG schreibt, dass aus Tierversuchen bekannt sei, dass Phthalate «die Spermienzahl und die Fruchtbarkeit von männlichen Tieren reduzieren und die Entwicklung der Nachkommen stören»

