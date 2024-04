Lisa Mazzone zur neuen Präsidentin der Grünen gewählt

Bild: keystone

Lisa Mazzone ist die neue Präsidentin der Grünen

Die Genferin Lisa Mazzone ist am Samstag in Renens VD zur neuen Präsidentin der Grünen Schweiz gewählt worden. Dies teilte die Partei am Samstag auf X (vormals Twitter) mit. Mazzone löst den Zürcher Balthasar Glättli ab, der nach vier Jahren zurücktritt. (sda)

Update folgt.