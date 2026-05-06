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Coop-Pensionskasse plant Neubau mit Wohnungen und Hotel in Altstetten

60-Meter-Neubau mit 140 Wohnungen und Hotel in Zürich-Altstetten geplant

06.05.2026, 06:4106.05.2026, 08:41

Die Pensionskasse der Coop-Gruppe (CPV) hat an der Hohlstrasse einen 60 Meter hohen Neubau mit Mietwohnungen, einem Hotel und öffentlicher Terrasse geplant. 2030 soll der Bau fertiggestellt sein.

Vorgesehen sind im Projekt «Letziterrassen» rund 140 Mietwohnungen, knapp 200 Hotelzimmer sowie Gewerbeflächen im Erdgeschoss, wie die Pensionskasse am Mittwoch mitteilte. Die CPV übernimmt das Grundstück von der Eigentümerin Coop im Baurecht.

Das Investitionsvolumen liegt laut Mitteilung im «tiefen dreistelligen Millionenbereich».

Prägend für das 60 Meter hohe Gebäude sollen drei «grosszügige Terrassen» sein, darunter eine öffentlich zugängliche Gartenterrasse, wie es weiter hiess. Geplant sind Wohnungen von 1,5 bis 5,5-Zimmern.

Eine Passerelle soll die öffentliche Terrasse direkt mit dem Einkaufszentrum Letzipark verbinden. Das Projekt stammt vom Basler Architekturbüro Herzog & de Meuron. Gespräche mit möglichen Hotelbetreibern seien am Laufen, hiess es im Communiqué.

Das Baugesuch soll Ende Mai eingereicht werden. Die heute vom Konzertlokal «Komplex 457» genutzte Liegenschaft wird noch bis Januar 2027 betrieben, danach soll der Rückbau beginnen. Die Fertigstellung des Baus ist für 2030 geplant, wie es weiter hiess. (sda)

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