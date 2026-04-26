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Schweizer stürzt mit Segelflugzeug im Trentino ab und stirbt

ARCHIV - 08.07.2024, Th
Ein Segelflugzeug. (Symbolbild)Bild: DPA

Schweizer stürzt mit Segelflugzeug im Trentino ab und stirbt

26.04.2026, 14:2526.04.2026, 14:25

Beim Absturz eines Segelflugzeugs im Trentino ist ein Schweizer Pilot ums Leben gekommen. Das Flugzeug war am Samstagnachmittag vom österreichischen Lienz gestartet und befand sich auf einem Flug über die Maddalene-Gruppe, als es abstürzte.

Hier ereignete sich das Unglück.

Die Maschine prallte auf etwa 2000 Metern Höhe wenige Meter unterhalb eines Grats auf den Südhang des Monte Pin im Trentiner Tal Val di Non. Ein Wanderer setzte den Notruf ab. Einsatzkräfte der Berg- und Höhlenrettung sowie ein Rettungshelikopter wurden alarmiert.

Vor Ort konnten die Helfer nur noch den Tod des Piloten feststellen. Die Bergung gestaltete sich aufgrund der Höhe schwierig. Zwei Helikopter mit Einsatzkräften mussten ausrücken, um die Leiche zu bergen, wie die Trentiner Alpinrettung berichtete.

Als mögliche Unfallursachen kommen ein technischer Defekt oder ein Unwohlsein des Piloten in Betracht. Die italienische Flugsicherheitsbehörde leitete eine Untersuchung ein. Der 66-jährige Pilot galt als erfahrener Segelflieger. (sda/apa)

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