An Bord des Flugzeugs kam es zu einem tätlichen Angriff auf Crew-Mitglieder (Symbolbild). Bild: keystone

Swiss-Flieger kehrt wegen randalierendem Passagier um

Ein Kapitän der Fluggesellschaft Swiss hat wegen eines ausfällig gewordenen Passagiers den Flug nach Zürich am Sonntag abgebrochen. Laut der Swiss kam es an Bord zu einem tätlichen Angriff auf Crew-Mitglieder. Das Flugzeug kehrte nach Newark im US-Staat New Jersey um.

Der Passagier sei kurz nach dem Start der Airbus-Maschine gegenüber Crew-Mitglieder ausfällig geworden, sagte eine Swiss-Sprecherin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Montag auf Anfrage. Danach sei die Maschine wegen des renitenten Mannes an Bord wieder umgekehrt. Zuerst hatte der «Blick» online über den Vorfall berichtet.

Ein Crew-Mitglied sei bei dem Vorfall verletzt worden, sagte die Swiss-Sprecherin weiter. Es wurde für Abklärungen in ein Spital gebracht.

Der Mann wurde den Angaben zufolge von der Polizei in Newark abgeführt. Den Grund für den Ausraster nannte die Firmensprecherin nicht. Der Flug wurde danach abgesagt.

An Bord der Maschine von Flug LX19 befanden sich 236 Passagiere und 13 Crew-Mitglieder. Die betroffenen Passagiere sollten auf einem nächstmöglichen Flug nach Zürich gebracht werden. (sda)