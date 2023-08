Schweizer Pfadi-Car in Südkorea in Unfall verwickelt – zehn Verletzte

Laut dem staatlichen südkoreanischen Wetterdienst bewegt sich der Taifun Khanun nordwärts in Richtung der koreanischen Halbinsel und könnte dort am Donnerstag im Südosten auf Land treffen. Es wird mit heftigen Winden und starken Regenfällen gerechnet.

Die Schweizer Teilnehmenden des World Scout Jamboree waren auf der Reise nach Seoul. Sie mussten wegen einer Taifunwarnung umquartiert werden. Das Abschlussfest soll jedoch wie geplant am 11. August stattfinden, allerdings in Seoul. Insgesamt sind 1430 Schweizer Pfadfinderinnen und Pfadfinder vor Ort.

In der südkoreanischen Stadt Suncheon ist am Mittwoch um etwa 12.45 Uhr Ortszeit ein Reisebus mit Schweizer Pfadi-Mitgliedern und Helfern verunfallt. Dabei wurden zehn mitgereiste Helferinnen und Helfer leicht bis Mittelschwer verletzt. Einige von ihnen wurden für Abklärungen ins Spital gebracht.

Eine 50-jährige Frau ist an einem Strand der Millionenmetropole New York von einem Hai schwer verletzt worden. Der Hai habe die Frau, die am Rockaway Beach im Stadtteil Queens im Wasser war, ins Bein gebissen, teilten die zuständigen Behörden der Stadt New York mit.