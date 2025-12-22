wechselnd bewölkt
Insolvenzverwalter versteigert Markenrechte von Ex-Milliardär René Benko

ABD0110_20251015 - INNSBRUCK -
René Benko sitzt in Untersuchungshaft.Bild: APA/APA

Signa-Insolvenzverwalter versteigert Markenrechte von Ex-Milliardär René Benko

22.12.2025, 20:4222.12.2025, 20:42

Der Insolvenzverwalter des vom österreichischen Unternehmer René Benko gegründeten und zahlungsunfähigen Signa-Konzerns verkauft die Signa-Markenrechte und zahlreiche Internet-Domains an den Meistbietenden.

Zur Auktion stünden etwa Markenrechte und Domains von Immobilienprojekten in Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart oder am Gardasee, wie das Auktionshaus Aurena am Montag mitteilte. Aber auch Internet-Domains wie ohnebenko.com oder nichtmitbenko.de sowie signa.at kommen demnach unter den Hammer.

Ab 5000 Euro

Versteigert werden auch die Marken Signa zum Mindestangebot von 5000 Euro, die Signa Holding (Rufpreis 1200 Euro) und die Signa Development (200 Euro), wie Aurena weiter mitteilte. Angebote für die insgesamt 179 Positionen können bereits abgegeben werden, die Zuschläge erfolgen am 16. Januar.

Die Holding des verschachtelten Immobilien- und Handelskonzerns Signa des Ex-Milliardärs René Benko war im November 2023 in die Insolvenz geschlittert. Davon war unter anderem auch das Schweizer Warenhaus Globus betroffen. Im März 2024 stellte Benko zudem Antrag auf Privatinsolvenz, seit Januar 2025 sitzt er in Österreich in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft verfolgt eine ganze Reihe von Ermittlungssträngen im Zusammenhang mit der Pleite von Benkos Signa-Konzern sowie seiner Privatinsolvenz. In zwei Prozessen ist der Unternehmer bereits wegen Konkursvergehen verurteilt worden. (sda/awp/afp)

