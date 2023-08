Ein Blick auf das Lagergelände. Bild: keystone

Welt-Pfadilager abgeblasen – ein Taifun ist im Anmarsch

Das World Scout Jamboree in Südkorea wird abgebrochen. Grund dafür: ein aufkommender Taifun. Sie sei von der Regierung darüber informiert worden, dass eine frühzeitige Abreise aller Teilnehmenden wegen der befürchteten Auswirkungen des Taifuns «Khanun» geplant sei, erklärte die Weltorganisation der Pfadfinderbewegung am Montag. Das World Scout Jamboree an der Westküste Südkoreas sollte ursprünglich bis zum 12. August dauern.

In einer Erklärung vom Montag wurde mitgeteilt, dass die südkoreanische Regierung in Bälde Einzelheiten zu den Abreiseplänen und zu möglichen Unterbringungsorten verkünden werde.

Mehrere Delegationen abgereist

Mehrere Delegationen, darunter die USA und Grossbritannien, hatten die Veranstaltung bereits frühzeitig verlassen und waren in Hotels umgezogen. Sie kritisierten die hohen Temperaturen und die schlechten sanitären Bedingungen im Lager. Der Weltverband hatte sich deshalb schon Ende der vergangenen Woche für eine vorzeitige Beendigung ausgesprochen.

Das Camp, zu dem sich mehr als 43'000 Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus 158 Ländern angemeldet hatten, findet auf einem dem Meer abgewonnenen Gebiet statt. Saemangeum bietet für die Teilnehmer, die in mehr als 20'000 Zelten untergebracht sind, keinen natürlichen Schatten. Das Weltpfadfindertreffen findet alle vier Jahre statt.

