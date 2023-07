Cassis trifft EU-Kommissions-Vize Sefcovic am 18. Juli in Brüssel

Mehr «Schweiz»

Bundesrat Ignazio Cassis trifft am 18. Juli den Vize-Präsidenten der EU-Kommission Maros Sefcovic in Brüssel. Das bestätigte die EU-Kommission am Freitag.

Ignazio Cassis wird bald nach Brüssel reisen. Bild: keystone

Ziel des Treffens zwischen den beiden Politikern sei es, «eine Bestandesaufnahme zu den bisherigen Sondierungsgesprächen zu machen», schrieb Brüssel weiter.

Insgesamt fanden zehn Sondierungsrunden zwischen der Staatssekretärin Livia Leu und ihrem EU-Verhandlungspartner Juraj Nociar statt. Ausserdem gab es zusätzlich etliche Treffen auf technischer Ebene. (sda)