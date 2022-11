Die besten Bilder der Woche

7 Tage, 10 Bilder – eine Bilderreise rund um die Welt.



Ein Mann versucht während der Dürre im Norden Kenias, die zu Nahrungsmittel- und Wasserknappheit geführt hat, an sauberes Wasser zu kommen. 23. November 2022 in Nairobi, Kenia Bild: Andrew Wasike/Anadolu Agency/Getty Images

Eine Frau sammelte am Donnerstag Regenwasser aus einem Abflussrohr in Kiew, Ukraine. Die Bewohner der zerbombten ukrainischen Hauptstadt zogen auf der Suche nach Wasser mit leeren Flaschen durch die Strassen. Bild: John Leicester/Keystone/AP Photo

Feuerwehr- und Rettungskräfte betreten ein von einer Rakete getroffenes Gebäude am 23. November 2022 in Kiew, Ukraine. Bild: Jeff J Mitchell/Getty Images

